新华社联合国2月19日电 中国常驻联合国副代表耿爽19日在安理会审议利比亚问题时表示，推进政治进程是优先事项，利比亚各方需加快推进和平举行大选等关键议程，为国家实现持久稳定铺平道路。

耿爽说，利比亚63个城市正在举行新一轮地方选举，部分派别日前签署《和平与民族和解宪章》，这些进展值得欢迎和肯定。未来一段时间，利比亚各方需加快推进和平举行大选、建立统一国家机构、实现民族和解等关键议程，摒弃分歧、增进信任，为国家实现持久稳定铺平道路。在此过程中，国际社会要尊重利比亚人民的主导权，避免不当外部干涉。中方注意到联合国利比亚支助团（联利支助团）近日就利大选成立咨询委员会，希望联利团同利比亚各方加强沟通，就推动大选、解决争议问题提出务实建议。

耿爽说，当前利比亚整体安全形势依然脆弱。中方欢迎利比亚“5+5”联合军事委员会在埃及开罗举行今年首次会议，呼吁各方维护好来自不易的停火局面，避免采取可能导致局势升级的单边行动。联利支助团要结合自身授权，为监督停火、统一军事安全机构提供支持。近日利比亚境内发现多处疑似移民乱葬岗，凸显非法移民问题和人口贩卖犯罪仍十分猖獗。中方呼吁国际社会和地区国家同利比亚加强合作，遏制非法犯罪活动上升势头。

耿爽表示，近一段时间，利比亚石油生产和出口总体稳定，发展势头趋好。中方希望各方妥善解决围绕石油产业管理和收入分配存在的分歧，就统一预算达成共识，确保国家财富用于社会发展和民众福祉。上个月，安理会历史上首次对利比亚资产冻结措施做出调整，允许利比亚投资局将被冻结现金储备进行再投资。中方期待相关积极举措能够尽快落地，各方继续保护好利比亚人民的共同财产，确保冻结资产能真正造福于利比亚人民。

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