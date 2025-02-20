人民网布鲁塞尔2月20日电 （记者牛瑞飞）18日，以“新阶段与新机遇”为主题的“中葡-中欧合作发展论坛”首次在葡萄牙里斯本成功举行；会上，代表上千家在欧中企的欧盟中国商会正式成立其汽车工作组。本次活动恰逢中欧建交50周年及中葡建立全面战略伙伴关系20周年，中国驻葡萄牙大使赵本堂、葡萄牙贸促局局长理查德·阿罗加（Ricardo Arroja）和中国驻欧盟使团王一参赞作特别致辞，各方表示高度期待中欧、中葡投资经贸关系深化。葡萄牙前外长安东尼奥·达克鲁斯出席会议。

活动由欧盟中国商会与葡萄牙中资企业协会联合主办，共同探讨全球经济格局变迁背景下，中欧及中葡在绿色转型、数字化发展、科技创新及产业合作等领域的合作路径。欧盟中国商会会长刘坚东和葡萄牙中资企业协会会长郭志垚等发表讲话。会议由欧盟中国商会秘书长方东葵主持。

中欧、中葡经贸关系活力与韧性凸显

中国驻葡萄牙大使赵本堂祝贺活动举行。他表示，今年是中葡建立全面战略伙伴关系20周年。中葡相互理解、相互尊重，在多维度开展互惠共赢务实合作；中国持续保持葡萄牙亚洲最大贸易伙伴地位，并成为葡萄牙第四大投资来源国。中葡互利合作已成为世界上不同社会制度、历史背景、幅员大小国家间合作共赢的典范。

他强调，中欧、中葡互为重要贸易伙伴和投资对象，在动荡世界局势中应摘下意识形态有色眼镜，排除外部干扰，以双方人民切实利益为考虑，充分发挥经贸关系稳定器、促进器的作用，坚持务实合作，释放经贸合作潜力，为双方人民带来更多的福祉。

葡萄牙贸易与投资促进局局长理查德·阿罗加在致辞中表示，葡萄牙支持包括新能源在内的关键领域投资；今年将专设投资基金推动能源转型领域的重大基础设施项目投资。此外，为推动葡中经贸关系切实发展，葡方将开展重要双向贸促活动，已规划葡萄牙企业前往中国以及中国企业来葡萄牙的商务考察，葡萄牙欢迎中国企业对葡投资及经营发展。

中国驻欧盟使团王一参赞表示，中欧关系发展的事实证明，双方共识远大于分歧，合作远大于竞争，双方是伙伴而不是对手。经贸合作是中欧关系的重要组成部分，在中欧关系当中发挥着稳定器、促进器的作用。中欧互为主要贸易伙伴和投资对象，平均每分钟贸易往来近150万美元，双方企业持续加码投资对方市场。中欧经贸合作优势互补、互利共赢，合作成果不仅造福了双方人民，也促进了世界经济的繁荣和发展，为复杂多变的国际局势注入稳定性和正能量。站在中欧建交50周年的新起点上，双方应携手努力，把握机遇，应对挑战，推动中欧关系健康稳定发展，推动中欧经贸合作再创佳绩。

在欧在葡中企期待挖掘合作新机遇

本次活动是欧盟中国商会与葡萄牙中资企业协会首次共同联袂举办高水平经贸交流活动。代表在欧在葡中企，两大商协会表示将助力中欧葡企业持续推进在绿色、数字和可持续发展等重要领域合作，奏响支持自由贸易和多边主义的最强音。

欧盟中国商会会长刘坚东在致辞中指出，期待以本次论坛为契机，进一步推动双边及多边合作，为企业创造更稳定、更开放、更可持续的营商环境。中国企业正在积极参与欧洲绿色转型进程，推动低碳技术创新，为当地市场带来高质量、可持续的投资。希望欧洲市场能够继续保持开放包容，为中国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境，实现互利共赢。中国银行作为全球化程度最高的中资银行，将通过多品类、全周期、高质量的金融服务持续为中葡、中欧经贸合作贡献力量。

葡萄牙中资企业协会会长郭志垚表示，中葡在数字化和绿色经济领域拥有广阔的合作空间，协会将推动绿色技术与数字经济的融合，助力企业成为欧洲绿色生产的领军者，开辟可持续发展的新路径。凭借稳定的合作关系和创新合作模式，中葡两国将在高科技、绿色能源和数字经济等领域取得更大突破，塑造更加光明的未来。

欧盟中国商会秘书长方东葵表示，作为欧盟的重要成员国，葡萄牙始终致力于促进欧盟内部稳定与合作，在当前欧洲一体化进程中发挥着积极作用。探索中欧、中葡如何共同建立稳定、开放和可持续的经贸关系至关重要。

欧盟中国商会汽车工作组正式揭牌成立

会上，欧盟中国商会汽车工作组在与会嘉宾的见证下正式揭牌成立。 在全球汽车产业经历深刻变革、中国企业加速拓展欧洲市场之际，中欧汽车产业合作进入关键调整期，与会者认为商会汽车工作组成立正当其时，具有重要战略意义。这也是继数字、绿色及金融工作组之后，欧盟中国商会设立的第四个行业工作组。

欧盟中国商会汽车工作组主席张晖介绍了工作组的未来发展方向。他同时表示，在全球汽⻋行业正加速向电气化和智能化转型的当下，中国汽⻋行业在变革中表现突出，展现了强大的市场活力和创新能力，特别是新能源汽⻋产业，实现了跨越式发展，强化了中国在全球新能源汽⻋领域的领先优势。欧盟中国商会汽⻋工作组的成立正当其时，未来将为中国⻋企在欧洲的拓展搭建一个重要的发声、促进对内对外沟通及合作的平台。

自欧盟对华电动汽车发起反补贴调查后，汽车产业链相关企业对欧盟中国商会成立汽车工作组呼声已久，期待工作组传递企业心声，更好保障汽车及相关零部件企业在欧洲市场扬帆起航，促进中欧汽车领域企业在技术创新、标准制定及合规应对等各领域合作。

工作组将吸收中企在欧整车厂、汽车零部件供应商以及金融、物流、咨询、法律等第三方机构为成员及观察员。

欧盟中国商会举行旗舰报告推介

本次论坛还就欧盟营商环境、中欧及中葡经贸合作的现状、挑战与未来机遇等重要议题设置了讨论环节。

欧盟中国商会传播与调研主任梁淋淋分享了《直面挑战 砥砺前行——中国企业在欧盟发展报告2024/2025》的洞察及建议。这是该报告自去年12月在比利时布鲁塞尔发布以来，首次在欧盟成员国层面举行宣介活动。

在该环节，全球可持续发展倡议（GeSI）首席执行官Luis Neves、Salvador Caetano 汽车集团财务主管Manuel Pinheiro先后就欧中、葡中经贸合作发表了讲话。

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