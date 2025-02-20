新华社巴黎2月19日电（记者唐霁）法国总统马克龙19日与欧盟及北约部分国家领导人举行视频会议，讨论在乌克兰和平进程问题上的共同立场。

据法国媒体报道，这是马克龙自17日与德国、英国、意大利等欧洲国家领导人在巴黎举行紧急会议讨论乌克兰局势后，再次提议就这一问题召开会议。参加当天视频会议的包括部分欧盟国家以及加拿大、挪威、冰岛等北约国家领导人。

马克龙会后在社交媒体上发文说，法国和伙伴国的立场是明确和一致的，希望乌克兰实现持久稳定的和平。欧洲国家和美国有着共同的目标，就是结束持续近3年的俄乌冲突。欧洲国家支持乌克兰，并将担负起责任，确保欧洲的和平与安全。

他还说，与会领导人认为，有必要增加欧洲和各自国家的国防和安全支出，提高国防安全能力，“我们将在未来几天和几周内作出决定”。

据报道，马克龙本周末将继续与欧盟国家进行磋商。他下周将和英国首相斯塔默一起前往美国与美国总统特朗普会面，讨论乌克兰和平进程问题。

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