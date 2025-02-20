新华社纽约2月19日电（记者刘亚南）美国交通部19日以超出法定审批权限为由，撤销其下属的联邦公路局去年11月对纽约市在曼哈顿岛中央商务区征收拥堵费项目的批准。

美国交通部长达菲当天致信纽约州长霍楚尔说，他正在撤销联邦公路局对纽约市在曼哈顿岛下城和中城地区征收拥堵费项目的批准，并终止联邦公路局与纽约州交通主管部门就实施这一项目签订的协议。

达菲说，联邦公路局缺少法定权限审批曼哈顿岛拥堵费项目采取的定价收费方式，联邦公路局将会联系纽约州交通主管部门和拥堵费项目发起方讨论有序终止这一项目。

负责纽约市及周边地区公共交通运营的大都会交通局董事长兼首席执行官亚诺·利伯发表声明说，大都会交通局当天已在联邦法院发起诉讼，以确保这一“高度成功”的项目继续下去。利伯表示，美国交通部批准设立曼哈顿岛拥堵减缓区仅3个月之后就试图完全调转方向让人迷惑不解。这一项目已经大幅减少拥堵，并提高了巴士和应急车辆的行驶速度。

从1月5日开始，纽约市对进入曼哈顿岛第60街及以南拥堵减缓区的车辆征收拥堵费，成为美国实施的首个征收拥堵费项目。

(责编：艾雯、崔越)