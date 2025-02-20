人民网莫斯科2月19日电 （记者肖新新）2月18日，中诚通国际投资有限公司为旅俄大熊猫幼崽“喀秋莎”所定制玩具的捐赠仪式在莫斯科动物园举行。新玩具是根据“喀秋莎”身体特征定制的木马和椅子。

中国驻俄罗斯大使馆公使衔参赞刘庆华、莫斯科动物园园长阿库洛娃、中诚通国际投资有限公司董事长孙伯辉出席活动。莫斯科动物园工作人员与现场的市民、游客共同见证了这一时刻。

阿库洛娃表示，此次活动是俄中两国友谊的生动体现，希望健康可爱的“喀秋莎”继续为两国人民带来欢乐。

“喀秋莎”的父母“如意”和“丁丁”于2019年4月抵达莫斯科。2023年8月24日，大熊猫“丁丁”首诞雌性幼崽，这是在俄罗斯出生的首只大熊猫幼崽。2024年1月，经俄罗斯民众网络投票，这只大熊猫幼崽最终定名为“喀秋莎”。

大熊猫“喀秋莎”在椅子上玩耍。中诚通国际投资有限公司供图

大熊猫“喀秋莎”在木马旁玩耍。中诚通国际投资有限公司供图

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