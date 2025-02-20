人民网开罗2月19日电 （记者薛丹、黄培昭）由国务院新闻办公室组织的新疆经济社会发展情况宣介会2月18日在埃及首都开罗举办。

新疆经济社会发展情况宣介会。人民网记者 薛丹摄

中国社会科学院学部委员、中国社会科学院边疆研究所所长邢广程，新疆文史馆馆员戢广南，新疆大学新闻与传播学院副教授吐尔孙·艾拜，新疆宗教人士依木热·吾斯曼和国务院新闻办公室有关人员等组成的新疆文化交流团在会上介绍了近年来新疆经济社会发展取得的各项成就。

埃中友协副主席希夫尼、埃及社会团结部部长顾问阿布艾什、埃及共产党总书记阿德利、埃及集团党副总书记法拉杰等出席宣介会并与交流团成员展开深入交流。

邢广程从理论和实践层面介绍了中国治理新疆的政策制度和实践经验，系统讲解了新疆经济社会各方面取得的成就。作为致力于中国边疆研究的学者，他在交流中介绍了中国政府对新疆人民就业问题的高度重视，并采取了一系列有力举措保障新疆各族人民群众的劳动权利。

长期在新疆工作和生活的学者吐尔孙·艾拜以亲身体验和翔实的数据、图片阐释了新疆的发展和包括劳动权在内的各项人权事业所取得的成就。

希夫尼在交流中说，通过讲座他了解到新疆的社会、经济、文化和教育等各领域都经历了重大发展，新疆人民的生活水平不断提高。他强调，中国全面综合地发展各个地区，维护各族人民的权利，可以成为发展中国家特别是埃及的榜样。

埃及阿拉伯研究中心顾问阿布·贝克尔·迪卜也说，自己去年到访新疆时，看到了一个农业、工业和文化等各领域欣欣向荣的地区，新疆的发展经验值得研究。

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