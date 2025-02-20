2025年加拿大国际车展于2月14日至23日在多伦多举行，车展主要展出美国汽车品牌的最新车型。记者在现场看到，参观者不少，各类汽车价格也没有大幅调整。但平静的表象之下，美加两国加征关税引发的忧虑暗流涌动。

2月1日，美国总统特朗普签署行政令，对进口自墨西哥、加拿大两国的产品加征25%的关税。同一天，加拿大宣布将对价值1550亿加元（1美元约合1.45加元）的美国产品加征25%的报复性关税。双方随后同意关税措施暂缓至少30天实施。

加拿大汽配业参展商凯文在接受采访时说：“美国加征25%的关税不合理。你（美国）加征25%的关税，我们就去世界其他地方，就这么简单。”

相比于汽车零配件服务商“船小好调头”，为汽车品牌承担配件加工和整车组装的加拿大汽车行业一时却难以斩断与美国的联系。

加拿大和美国长期共享紧密结合的汽车供应链。加拿大汽车行业高度依赖美国市场。通常年份，加拿大约80%的汽车零部件和整车销售额都来自对美出口。

在美销售的许多美国品牌汽车，如雪佛兰、克莱斯勒和道奇等都在加拿大组装。根据加拿大汽车制造商协会数据，2023年加拿大组装了超过150万辆汽车，大部分销往美国。

该协会警告：“美方宣布的关税措施对高度一体化的北美汽车供应链产生了直接的负面影响。对汽车和零部件加征关税将减少北美汽车产量，提高汽车价格，并导致北美大陆的制造业工人失业。”

行业分析师估计，如果25%的关税实施，美国每辆新车价格可能会上涨至少6500美元。

专家指出，尽管加拿大拥有繁荣的汽车零配件制造和整车组装业，但行业已形成南北向（美国与加拿大之间）的整合模式，加拿大单独生产汽车并不现实。加拿大或将加强东西向贸易通道，打破国内贸易壁垒，利用与亚洲和欧洲的自由贸易协定来拓展美国以外的市场。

另一方面，专家也谈到，美国汽车行业使用的铝大约90%来自加拿大魁北克，缺少替代品。如果没有加拿大汽车上游产业的支持，美国汽车业或将陷入困境。

（据新华社电 记者林 威）

(责编：贾文婷、崔越)