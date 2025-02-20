第38届非洲联盟（非盟）峰会于2月15日至16日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟总部举行。作为发展中国家最集中的大陆、全球南方的重要力量，非洲国家在本次峰会上除发出传统的关于团结、一体化建设等声音外，更传递出关于独立自强、纠正历史不公等属于非洲的时代思考。

“通过赔偿为非洲人和非洲人后裔伸张正义”，本届非盟峰会设立这一主题意味深长。联合国秘书长古特雷斯在峰会开幕式上表示，非洲人在历史上遭遇了殖民主义、奴隶制、种族隔离和歧视等不公，本次峰会重点讨论如何纠正历史不公，这对非洲大陆和非洲人的发展至关重要。

第二次世界大战结束后，非洲等第三世界国家相继实现独立和发展，但西方殖民主义带来的深重苦难远未消除。联合国非洲经济委员会执行秘书克拉韦尔·加泰特说，跨大西洋奴隶贸易和殖民主义剥夺了非洲人民的资源和尊严，并导致全球金融体系、贸易结构和治理机制中持续存在不平等现象。

联合国环境规划署数据显示，非洲大陆拥有世界30%的矿产储量。然而，据联合国数据，非洲占全球贸易不到3%，占全球制造业产出1.9%，仍处于全球价值链底端。几个世纪以来，非洲的财富推动了西方国家的繁荣，而非洲人民却依然身处贫困。对此，加泰特说，真正的赔偿，意味着非洲的资源必须首先为非洲服务，在非洲国家建立加工厂，延长产业链。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授、曾任非盟经济顾问的科斯坦蒂诺斯·贝尔胡特斯法指出，非盟要求西方殖民者赔偿的做法是“勇敢和值得赞扬的”，这显示出非洲各国在国际舞台上的团结。

峰会期间，与会各国领导人围绕非洲大陆自由贸易区、非洲公民免签在非洲大陆内自由活动、建立非洲信用评级机构等话题展开讨论，非洲人以非洲方法解决非洲问题的决心愈加坚定。

分析人士认为，非洲大陆自由贸易区将创造更多就业机会，增加国民收入，为非洲大陆人口带来更多发展机遇。非洲将作为一个整体加速工业化进程，提升全球竞争力和吸引力，更好地融入世界经济。

截至目前，非盟55个成员中已有47个成员批准了《非洲大陆自由贸易区协定》，越来越多的免税出口业务正在各国之间进行，货物流通正变得更加自由。世界银行预测，到2035年，《非洲大陆自由贸易区协定》将使3000万本地人摆脱极端贫困，令非洲收入增加4500亿美元，使非洲总出口量增加近29%。

有分析指出，西方主导的国际评级机构在评估对非洲国家主权风险时存在偏见。在西方评级机构评估下，尽管非洲不少国家经济基本面良好，但却背负着“高风险”标签。这些标签推高了借贷成本，抑制了投资，使非洲经济陷入债务周期，给非洲国家带来不公。随着非洲大陆持续向经济一体化迈进，发展韧性不断加强，成立一家属于非洲自己的信用评级机构迫在眉睫。

由本次峰会可见，非洲国家追求正义和公平的呼声日渐高涨，要求曾经的殖民者公开承认给非洲人民带来不公、向非洲国家支付赔偿、归还土地和文物、改变不平等诉求，正在刻画非洲对新一轮觉醒的思考。

“当今世界正变得越来越危险，越来越复杂，因此我们需要团结非洲国家和全球南方国家，建立一个更加多极化的世界。非盟和非洲国家正越来越多参与到二十国集团、金砖合作机制等国际多边机制当中，体现出非洲不断增强的影响力。”尼日利亚前外长易卜拉欣·甘巴里说。

（据新华社电 记者刘方强、王琪）

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