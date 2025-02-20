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泰国新兴工业园区建设推动东盟投资升级

2025年02月20日08:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷2月20日电 （记者简承渊）近日，记者从泰国投资促进委员会（BOI）了解到，2024年获批投资促进的项目总额达1.1万亿泰铢，同比增长35%，创下过去10年最高纪录。总计3100个投资项目刷新了BOI成立以来的最高纪录，充分显示出当前是投资泰国的黄金时期。

“从投资来源来看，进入泰国的外国投资呈多元化趋势，涵盖美国、欧洲及中国、日本、韩国、新加坡等国家和地区。”泰国投资促进委员会（BOI）秘书长纳立表示，这一趋势进一步证明泰国凭借中立的国际关系，能够吸引来自全球的投资。

安瑞亚工业科技生态产业园区效果图。园区供图

安瑞亚工业科技生态产业园区效果图。园区供图

纳立举例谈到，沿着泰国东部门户Bangna-Trad公路沿线正在规划建设的安瑞亚产业园处在泰国重要战略区域，这是泰国首个工业科技生态系统园区，并可在60分钟内抵达林查班深水港，成为集商业、物流、工业及国际贸易于一体的核心枢纽，也是通往泰国东部经济区（EEC）的重要枢纽，而EEC正迅速发展为泰国新兴经济及工业中心，充分展现了泰国的投资潜力。

“我们凭借在泰国长期开发工业园区的丰富经验，将Frasers在20多个国家的投资经验融入到生态园区建设，打造未来工业城市生态系统，进一步推动泰国经济发展。” 三大资本集团总裁潘纳特认为，安瑞亚产业园的完整生态系统将推动泰国经济迈向更高水平，使其成为东盟区域投资的核心枢纽，同时吸引全球顶尖人才进入泰国，并促使国际资本投资新兴产业，为泰国经济带来持续增长动力。

近年，外资涌入泰国伴随着新兴技术和创新产业，涵盖半导体、先进电子、新能源汽车、数据中心、云计算、人工智能、生物技术等多个领域，为泰国打造全新的经济基础。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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