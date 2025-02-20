人民网巴黎2月20日电 （记者于超凡）当地时间2月18日，“艺术之都——第235届法国艺术家沙龙中国艺术家邀请展”在巴黎揭幕。

中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨新育，法国艺术家沙龙主席布鲁诺·马德莱那，泰勒基金会主席让-弗朗索瓦·拉赫，法国文化部长代表、巴黎七区第一副区长若曦亚娜·高德及参展艺术家代表王盈、李磊、北邦等出席当天的展览开幕式。

杨新育在开幕式上指出，巴黎作为世界艺术之都，长期以来在国际文化交流中占据重要地位。中国艺术家参与此类多边文化艺术活动，不仅有助于提升中国文化的国际影响力，也为中国开展多元文化合作提供契机。

布鲁诺·马德莱那表示，本次展览展现了中国当代艺术的广度与深度。这些作品不仅体现了中国传统文化的精髓，也融入了现代艺术的创新精神，为法国乃至欧洲观众提供了一个了解中国艺术的机会。让-弗朗索瓦·拉赫表示，艺术的魅力在于跨越文化的界限。这次展览不仅让法国观众感受到东方艺术的独特韵味，也促进了不同艺术流派之间的对话。

策展人张弦弛表示，本次展览所邀请的艺术家们都在艺术历史和理论上拥有各自的学识和见地。在传统文脉与当代语境的对话中，他们的艺术经验与生命体悟所滋养出的创作形成了中国当代艺术兼容并蓄的崭新面貌。展览以“生命的喜悦”为主题，希望观众通过艺术作品加深对中国文化的理解，看到中国当代艺术的多样性与包容性。展览的主要推动者之一、ChinaExpo创始人张井表示，随着人工智能技术的快速发展，人工智能在文化多样性保护与艺术创作中的应用备受瞩目。此次展览中也展示了中国人工智能科技与艺术融合的最新成果。

据介绍，法国艺术家沙龙是欧洲艺术史上最具影响力的官方展览机构之一。该沙龙成为欧洲艺术界最重要的年度盛事。它不仅奠定了现代艺术展览的基本模式，还为艺术家提供了展示才华和获得认可的重要平台。沙龙在推动艺术评论专业化、促进艺术品交易市场形成方面发挥了深远影响。此次中国艺术家邀请展的举办，既是法国艺术家沙龙国际化视野的体现，也是中法两国文化艺术交流的又一成果。

展览将持续至2月22日。

第235届法国艺术家沙龙现场。主办方供图

法国观众驻足法国艺术家沙龙中国艺术家受邀展品。主办方供图

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