钱凯港带动当地旅游业增长30%至40%

本报记者 宋亦然

近日，秘鲁国家统计和信息研究所公布数据显示，2024年1月至11月，秘鲁国内生产总值增长3.1%，预计该国2024年全年经济增长率将达3.2%，是南美地区经济增速最高的国家之一。

秘鲁经济和财政部前部长何塞·阿里斯塔表示，这一成绩得益于秘鲁政府为振兴经济所采取的财政刺激措施，特别是在2023年经济出现衰退后采取的复苏举措。秘鲁总理古斯塔沃·阿德里安森说，2025年是秘鲁经济复苏和巩固之年，良好的投资预期将带动经济实现更快增长。秘鲁经济和财政部预计，今年该国经济增长率将略高于3%。

作为拉美地区重要资源出口国，秘鲁的渔业、农业和金属采矿业增长尤为突出。该国对外贸易和旅游部的数据显示，2024年前10个月，渔业、农业以及金属采矿业的出口额分别增长26.6%、23.3%和15%，相关行业登记出口商近9000家，较2023年同期增加4.2%。阿德里安森介绍，秘鲁2024年出口额有望超过730亿美元，连续第四年创下出口纪录。

来自政府和私营部门的投资也是拉动秘鲁经济增长的重要因素。秘鲁经济和财政部发布的报告显示，2024年该国公共投资超过153亿美元，同比增长16%，创下新高。这些投资旨在缩小地区之间基础设施差距，从而更好服务地区经济增长、造福民众。阿里斯塔强调，秘鲁宏观经济稳定，与22个国家签署了自由贸易协定，拥有成为全球投资友好型国家的巨大潜力。

今年，秘鲁政府将继续巩固采矿业和农业增长势头。秘鲁总统博鲁阿尔特日前通过社交媒体表示，秘鲁政府今年的目标之一是发放50个采矿勘探环境认证，并推进11个矿业项目实施，以此作为振兴经济的重要举措。此外，该国政府今年还将通过恢复11个地区的梯田、拓展新的国际市场以及实施大型水利工程等举措，促进农业发展。

秘鲁政府积极开展国际经贸合作。中秘两国务实合作的标志性项目——钱凯港，正成为推动秘鲁经济和旅游业持续增长的重要引擎。钱凯商业、工业和旅游商会主席尼洛·米兰达介绍，自港口落成以来，当地旅游业实现了30%至40%的增长。今年新年假期期间，钱凯市的海滩和餐馆游客络绎不绝，“钱凯港的落成极大推动了当地经济和旅游业增长，为国内外投资者带来新的发展机遇。”目前，秘鲁政府已着手制定港口周边城市的现代化发展计划，包括技术基础设施建设等，以吸引更多企业和人才，为地区发展奠定基础。

秘鲁中央储备银行前行长胡安·何塞·马森斯强调，秘鲁拥有稳定的财政系统和富有弹性的银行体系，这是应对世界经济不确定性的关键要素。世界银行玻利维亚、智利、厄瓜多尔和秘鲁国家主任伊萨姆·阿布苏莱曼建议秘鲁政府使用更多政策工具，并推行短期、中期和长期改革，以促进经济实现更快增长。

《 人民日报 》（ 2025年02月20日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)