多国反对美国关税政策——

本报记者 尚凯元 陈海琪 谢佳宁

美国白宫2月10日宣布对所有美国进口钢铁和铝征收25%的关税，13日又签署备忘录要求相关部门确定与每个外国贸易伙伴的“对等关税”。连日来，多国政界、经济界人士和专家学者对此表达强烈反对和担忧，认为美方关税政策损人不利己，将增加世界经济的不确定性，影响全球产业链供应链稳定，这种单边主义和贸易保护主义做法可能引发贸易战。

欧盟委员会14日发表声明表示，美方提出的“对等关税”政策是一个错误，“美国提高关税不具有任何合理性，加征关税将加剧世界经济不确定性，还会破坏全球市场效率和一体化进程”。

德国央行行长、欧洲央行管理委员会成员约阿希姆·纳格尔17日表示，美国关税政策将给德国经济增长带来“重大风险”。德国作为出口导向型国家，其经济将因美国政策转变遭受巨大损失。纳格尔表示，美国的保护主义措施还可能明显抑制其自身经济。全球市场需求疲软、原材料和半成品价格增高，将抵消关税为美国产品带来的竞争优势。此外，关税措施可能使美国通胀率进一步走高。他强调，保护主义将给所有相关国家造成损害，推行“保护主义没有赢家”。

法国外交部长巴罗表示，欧盟将采取与美国总统特朗普首个任期内相似的应对措施。欧盟将“毫不犹豫”捍卫自身利益，欧盟委员会有权采取行动，并将确定反制措施涉及哪些行业。法国阿斯彭研究所副主席、智库“全球指南针”理事长让·克里斯托弗·巴斯向本报记者表示，在美国政府的保护主义政策下，美欧贸易关系正面临严峻考验，欧盟将成为这一政策的直接受影响方。美国的做法不仅无视世界贸易组织规则，更有可能在全球范围内引发新一轮贸易争端。

日本经济产业大臣武藤容治表示，“广泛的贸易限制措施可能会对多边贸易体制和世界经济产生巨大影响”，日方将分析美国关税措施对日本企业的影响，并采取必要对策。日本贸易会会长安永龙夫担心美国关税措施将影响日本产业竞争力，日本企业需要采取应对措施。日本《每日新闻》最新民调结果显示，有61%的受访民众认为，一旦成为美方提高关税的对象，日方应采取反制措施。

加拿大外交部长梅拉妮·乔利表示，美国加征关税的举动“令所有人震惊”，对加拿大而言更是一场“生存威胁”，可能导致加拿大数十万工作岗位流失，推高失业率。她呼吁国际社会共同努力应对关税威胁，称美国人民最终也会感受到加征关税带来的生活成本上升，从而推动政策调整。

巴西是美国第二大钢铁供应国。巴西财政部长费尔南多·阿达表示，美方单边关税举措不利于全球经济复苏，不仅损害国际贸易活力、阻碍世界经济增长，还将对美国及其贸易伙伴带来负面影响。巴西中央银行行长加布里埃尔·加利波洛表示，任何形式的贸易战都会增加全球经济的不确定性，对所有国家都不利。

“这种关税政策的结果只会让各方都蒙受经济损失，没有赢家。”巴西外贸商会联合会主席阿代尔·卡尔内罗表示，单边主义和保护主义政策有违国际贸易规则，破坏多边合作基础。“‘对等关税’的本质是以‘公平’为名行保护主义之实，这不仅会抬高贸易成本，还会直接影响到跨国供应链的稳定性。”卡尔内罗说。

墨西哥国家经济学院院长本杰明·蒙托亚对记者表示，美国单方面关税措施不仅影响了墨西哥和美国之间的贸易和经济关系，而且对地区经济稳定以及国际合作构成了“直接挑战”。

《 人民日报 》（ 2025年02月20日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)