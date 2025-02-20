中方代表——

新华社日内瓦2月18日电 （记者陈斌杰、焦倩）世界贸易组织18日在瑞士日内瓦召开总理事会2025年度第一次会议。中方主动设置议题，在会议上对美方单边加征关税做法及其恶劣影响表达严重关切，要求美方取消相关做法，并呼吁各方以切实行动维护以规则为基础的多边贸易体制，引发各方强烈共鸣。

中国常驻世贸组织代表李成钢表示，美方单边、任意地对包括中方在内的贸易伙伴加征或威胁加征关税，给全球带来“关税冲击”。李成钢指出，美方单边主义做法公然违反世贸组织规则，加剧了经济不确定性，扰乱了全球贸易，甚至可能颠覆以规则为基础的多边贸易体制。对此，中方坚决反对，并敦促美方取消错误做法。

欧盟、加拿大、巴西、俄罗斯等超过30个世贸组织成员发言对美方单边主义做法表达严重关切。欧盟常驻世贸组织代表若昂·阿吉亚尔·马查多表示，多边贸易体制当前正在受到“攻击”，美方宣布将要采取征收钢铝关税和“对等关税”的政策，是朝着错误方向迈出的一步。这种做法既不合法，在经济上也得不偿失。

加拿大、新西兰、新加坡呼吁，国际社会不应重回强权政治和“丛林法则”时代。挪威、尼加拉瓜表示，贸易战及其引发的不确定性将使依赖国际贸易的中小成员受到严重冲击。巴西、巴基斯坦等呼吁，珍惜和维护二战后建立的国际经济治理体系和最惠国待遇基本原则。澳大利亚、尼日利亚、埃及等呼吁，克制采取有损多边贸易体制的单边措施。多方表示，应采取切实行动加强多边贸易体制。

世贸组织总干事伊维拉表示，当前国际贸易面临巨大的不确定性，正处于一个转折点。在此背景下，各方更应冷静和战略性思考，用好世贸组织平台开展接触与对话，避免贸易摩擦升级。世贸组织秘书处即将发布新的关税与贸易数据库，愿帮助各方分析关税政策的影响。

《 人民日报 》（ 2025年02月20日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)