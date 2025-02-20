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王毅主持联合国安理会“践行多边主义，改革完善全球治理”高级别会议

2025年02月20日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社联合国2月18日电  18日，在联合国安理会本月轮值主席国中国倡议下，安理会围绕“践行多边主义，改革完善全球治理”举行高级别会议。会议由中共中央政治局委员、外交部长王毅主持，联合国秘书长古特雷斯作形势通报，安理会成员等100多国高级别代表包括多国外长出席。

　　王毅表示，2025年是联合国成立80周年。过去80年，是世界多极化和经济全球化加速发展的80年，是各国人民砥砺前行、共迎挑战的80年，也是“全球南方”崛起壮大的80年。历史启示我们，面对变乱交织的国际形势，以联合国为核心的国际体系是人类进步事业的重要保障，以协调合作为基石的多边主义理念是解决全球问题的最佳方案。面对命运与共的历史大势，任何国家都无法独善其身，合作共赢才是正确选择。面对深刻变化的世界格局，“全球南方”不仅要开创共同迈向现代化的历史壮举，更要在完善全球治理体系的进程中走在前列。我们比以往任何时候都更需要重温联合国成立的初心，重振真正的多边主义，加快构建更加公正合理的全球治理体系。

　　王毅阐述了中方四点主张：坚持主权平等，坚持公平正义，坚持团结协作，坚持行动导向。

　　王毅强调，在联合国迎来下一个80年之际，中方愿同各方一道，从历史中汲取智慧，开启多边主义新纪元，构建更加公正合理的全球治理体系。

　　与会期间，王毅分别会见联合国秘书长古特雷斯以及巴基斯坦、匈牙利、乌干达、索马里、玻利维亚外长，并同美国各界人士座谈。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月20日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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