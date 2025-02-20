海尔埃及生态园助力埃及制造业发展和工业化进程——

本报记者 沈小晓

当地工人正在组装家用空调室外机。

当地民众在埃及海尔品牌店咨询产品。

海尔埃及电器有限公司供图

工人正在组装滚筒洗衣机门体。

工人正在检查洗衣机零部件。

在电视机生产车间，工人正在工作。

以上图片除署名外均为本报记者沈小晓摄

流水线上，工作人员与机械臂相互配合，从零部件生产到整机装配，再到装箱，一系列操作一气呵成；厂房顶部，一排排智能化配送线相互连接，实现了各生产环节的精准、即时配送，大幅提高了生产效率……在埃及首都开罗东部斋月十日城工业区内，沿着被埃及官方命名为“海尔路”的主干道前行，便可到达由中国企业投资建设的海尔埃及生态园。

2024年5月，海尔埃及生态园正式开园，一期项目投产；同年7月，制造的首批产品出口至肯尼亚；同年9月，二期项目奠基。海尔埃及生态园一步一个脚印，助力“埃及制造”提质升级。海尔埃及贸易公司总经理艾哈迈德·詹迪在接受本报记者采访时表示：“生态园对埃及制造业发展和推进工业化进程发挥了重要作用，成为近年来埃中经济合作的亮丽名片。”

打造数字化平台——

生产线变得更加“聪明”

海尔埃及生态园占地20万平方米，设计家电总产能超150万台。生态园已经投产的一期项目主要生产空调、电视及洗衣机等家用电器，从空间上按照空调、电视、洗衣机等生产区域进行了划分。

“中国企业带来了先进的生产技术、管理理念和发展经验，为埃及推进工业化进程提供助力。”从事空调设备技术、生产及质量管理等工作的工程师穆罕默德·艾曼说，大家每天都在争分夺秒地学习、实践，努力掌握先进技术、精进个人技能。

注塑车间里，12台智能化注塑机正在自动化作业，外壳一体冲压、小塑料件制造等的零部件生产就在这里完成。注塑车间负责人宋晓伟告诉记者，传统注塑机依靠人工操作，智能化注塑机由计算机程序控制，只需预先编排好程序，就可以实现精准的动作控制和高效的生产力，生产效率大大提升。

园区通过海纳云数字孪生管理平台实现了智能化、数字化、柔性化生产。园区全要素和全流程可视可控，不仅优化了资源配置和管理决策，还能精准分析园区水电等能耗情况，有效节能。“海纳云数字孪生管理平台相当于园区的‘大脑’，让生产线变得更加‘聪明’，让园区管理更加科学精准。”詹迪说，生态园实现了高度智能化、自动化生产，作为埃中合作的重点项目，海尔埃及生态园是埃中加强数字化转型合作的体现，未来有望为当地其他企业提供数字技术支持。

埃及总理马德布利曾多次到海尔埃及生态园考察。他表示，中国企业投资提高了本地生产水平和智能制造水平，大大提升供需适配能力，埃及政府将为园区的发展提供全力支持。

深挖差异化需求——

产品受到当地消费者青睐

位于开罗东部纳赛尔城的海尔空调旗舰店自2024年5月开业以来，吸引越来越多当地居民前来选购。“我之前买过海尔空调，质量非常好。现在海尔推出了一款新空调产品，可以省电约60%，售后也有保障，我想给家里再添置一台。”当地居民穆罕默德·萨拉赫说。

海尔坚持研发、制造和营销本土化的“三位一体”布局，深挖当地用户差异化需求，不断推出创新产品：埃及家庭人口多，洗衣机容量就得足够大；埃及时有沙尘天气，洗衣机要有速洗功能，还得能排沙排污；健康备受关注的当下，冰箱要能除菌保鲜；埃及大部分地区属于典型热带沙漠气候，夏季天气炎热，空调要能在超高温天气下正常运行……一次次的创新，为的是满足当地消费者需求，越来越多埃及民众成为海尔的“铁粉”。

海尔埃及电器有限公司品牌营销负责人王猛介绍，自生态园建成投产以来，空调、电视、洗衣机等海尔产品在埃及市场销量均实现了较快增长。以空调为例，自2024年3月份试投产以来，海尔空调在埃及市场的销量较上一年实现了约300%的增长，目前市场占有率已达10%左右。

“我们把中国技术、中国标准带到埃及，通过市场调研，从用户需求入手，打造差异化产品，为用户提供更好的产品体验和更专业的服务。”海尔埃及生态园洗衣机工厂负责人张峰告诉记者，考察了当地风土人情、民众生活习惯后，海尔根据当地需求持续迭代升级洗衣机、空调、电视产品，深受当地民众欢迎。用詹迪的话来说：“埃及用户能看到海尔家电产品的差异化和竞争优势，埃及市场接受了这一品牌。”

艾哈迈德·侯赛因是埃及开罗节日城购物中心海尔品牌店店长，他认为，海尔产品之所以受到本地消费者的欢迎，靠的是科技创新，具备了节能、省电、低噪声等性能，满足了差异化需求，为用户生活带来了实实在在的便利。

“海尔产品的科技含量高，尤其是一些智能化功能逐渐受到埃及用户的青睐，我们对海尔产品在埃及的市场前景很有信心。”埃及最大的电器分销连锁企业之一B—Tech首席执行官马哈茂德·哈塔卜表示，海尔的产品拥有技术、价格、售后服务等多方面优势，能够更好地满足埃及市场需求，已逐渐成为许多埃及用户喜爱的国际品牌。

带动上下游产业——

树立投资埃及市场的典范

来自生态园的“埃及制造”，不仅满足了埃及本土市场的需求，同时辐射西亚、北非、东南非市场，帮助埃及实现出口创汇。2024年7月，生态园出口肯尼亚市场的电视产品顺利装柜交付，是生态园自开园以来的首笔出口订单。

埃及目前正在推进以本地化生产、扩大农业规模和吸引外国投资为目标的经济改革，计划将制造业占国内生产总值比重从目前的14%提高到20%—30%。生态园等产能合作项目契合埃及制造业的发展需求。正如埃及投资和外贸部部长哈桑·哈提卜所说，海尔埃及生态园已成为外国企业投资埃及市场的典范。

仅仅一年多的时间内，生态园实现了从园区奠基、一期投产到出口的跨越，詹迪对此感慨不已。“生态园是埃中团队密切合作的结果，也是埃中两国友好关系的体现和象征。”他告诉记者，早在生态园奠基前，海尔就获得埃及政府颁发的“黄金许可证”。这是建立和运营项目所需的所有许可证的组合许可证，相当于埃及投资领域的“最强通行证”。

生态园的投产还带动了当地家电制造上下游产业升级发展。生态园大量使用本地制造的零部件，目前正朝着将本地制造零部件的使用率提高到60%的目标努力。埃及本地企业坎迪尔钢铁公司为生态园提供钣金零部件，公司负责人阿姆鲁表示，生态园投产之后，公司收到的订单不断增多。“与生态园的合作推动我们加快技术创新，不仅要提供高品质的钣金材料，保证稳定性能，同时也要提高生产效率，以适配海尔空调、洗衣机等整装的需要。订单的不断增多推动我们扩大了公司规模、提升了产能。随着与生态园的合作不断深化，我相信公司还会迎来更多发展机会。”阿姆鲁说。

目前，生态园二期项目正在建设中，投资金额约4000万美元，将生产冰箱、冷柜两大品类。哈提卜表示，二期项目是海尔满足埃及本地市场需求的重要一步，体现了中国投资者对埃及市场的信心。

随着中埃务实合作近年来快速发展，越来越多中国企业在埃及投资兴业，在智能制造、绿色产业等方面助力埃及制造业发展和工业化进程。埃及投资与自由区管理总局首席执行官胡萨姆·海巴表示，埃中经济关系牢固，埃及政府十分重视和支持两国经济和投资合作，希望吸引更多中国投资，特别是在技术和工程产业、家用电器等领域。“这不仅有助于技术的转移，还能创造更多就业机会，进一步助力埃及经济增长。”海巴说。

（本报开罗电）

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《 人民日报 》（ 2025年02月20日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)