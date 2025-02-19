新华社联合国2月18日电 当地时间2月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部会见巴基斯坦副总理兼外长达尔。

王毅说，今年是联合国成立80周年，有必要以此为契机，重温联合国成立初心，践行弘扬多边主义，改革完善全球治理。针对当前国际社会面临的和平、发展、安全、治理赤字，中方倡议召开本次安理会高级别会议，旨在汇聚更多国际共识，形成共同方案。我们愿同包括巴方在内的国际社会一道，共同推动会议取得积极成果，加快构建公正合理的全球治理体系。

王毅表示，中巴是全天候战略合作伙伴，双方始终相互信任、相互支持。前不久，习近平主席同扎尔达里总统成功会晤，为中巴铁杆友谊增添新的动力。中方把中巴关系置于周边外交优先方向，将继续在国际场合为巴方主持公道、仗义执言，同巴方加强发展战略对接，尤其是深化农业现代化、工业化合作，帮助巴增强自主发展能力。希望巴方采取有效举措，切实维护中方在巴人员、项目和机构安全。

达尔表示，扎尔达里总统访华取得巨大成功，巴中全天候战略合作伙伴关系再上新高，各领域合作高效推进。巴方钦佩中国开启现代化发展伟大篇章，期待同中国加强高层往来，深化发展对接。预祝即将召开的中国两会取得圆满成功。巴方高度重视并将全力保障中方在巴机构和兄弟姐妹安全。当前形势下，中方倡议举行本次安理会高级别会议恰逢其时。巴方赞赏中方在全球议程中发挥领导力，将继续同中方紧密合作、相互支持。

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