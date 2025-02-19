新华社联合国2月18日电 当地时间2月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约会见索马里外长菲基。

王毅说，中索建交65年来，始终相互尊重、平等相待、彼此支持。去年，习近平主席同马哈茂德总统在中非合作论坛北京峰会期间举行会晤，决定将双边关系提升为战略伙伴关系，为两国合作擘画了新蓝图。中方愿同索方一道，推动北京峰会成果加快在索落地，助力索实现稳定和发展。欢迎索方积极参与中非携手推进现代化十大伙伴行动，用好中方对非洲不发达国家零关税政策。

王毅表示，祝贺索马里就任联合国安理会非常任理事国。今年是联合国成立80周年，我们愿以此为契机，同包括索马里在内的各方一道，重温联合国成立的初心，重申对多边主义的承诺，推动全球治理朝着更加公正合理方向发展，维护广大发展中国家正当权益。

菲基表示，索方高度评价中方担任本月安理会轮值主席国所作工作，祝贺中方成功主持本次安理会高级别会议，这再次彰显了中方在维护全球南方共同利益、捍卫国际公平正义方面至关重要的领导力。索中友谊基础深厚。感谢中方在国际上为索马里主持公道，索方坚定恪守一个中国原则，反对一切损害中国主权和领土完整的言行，愿以索中建交65周年为契机，同中方加强高层往来，对接落实好北京峰会成果，推动索中关系取得新的成果。

双方还就共同关心的问题交换了看法。

(责编：牛镛、岳弘彬)