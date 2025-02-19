新华社联合国2月18日电 当地时间2月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部会见匈牙利外长西雅尔多。

王毅说，当今世界乱象丛生，全球治理面临困难。作为联合国安理会本月轮值主席国，中方倡议召开“践行多边主义，改革完善全球治理”高级别会议。我们愿以联合国成立80周年为契机，同国际社会一道，弘扬真正的多边主义，共同维护世界和平稳定，这符合各方利益和国际社会期待。中方赞赏匈方在热点冲突问题上秉持理性客观态度，相信匈方将致力于欧洲的和平稳定，为此发挥重要和独特作用。

西雅尔多表示，在动荡不定的世界中，中方积极致力于凝聚国际共识，为促进世界和平、完善全球治理发挥重要引领作用。匈方对此高度评价，支持并积极参与本次高级别会议，将继续同中方加强沟通协作。

双方高度评价中匈双边关系。王毅赞赏匈方始终视中国为发展机遇，强调不管国际风云如何变幻，中方将始终是匈方可信赖的伙伴。今年是中欧建交50周年，相信匈方将继续为中欧关系健康稳定发展发挥建设性作用。西雅尔多表示，匈牙利珍视匈中友谊，很高兴两国保持着密切高层往来和良好沟通，各领域务实合作取得显著成果，愿同中方推动两国关系不断迈上新台阶。欧中有效合作符合各方共同利益，匈方将继续致力于促进欧中关系的发展。

(责编：牛镛、岳弘彬)