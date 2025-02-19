打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅会见匈牙利外长西雅尔多

2025年02月19日19:17 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国2月18日电　当地时间2月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部会见匈牙利外长西雅尔多。

　　王毅说，当今世界乱象丛生，全球治理面临困难。作为联合国安理会本月轮值主席国，中方倡议召开“践行多边主义，改革完善全球治理”高级别会议。我们愿以联合国成立80周年为契机，同国际社会一道，弘扬真正的多边主义，共同维护世界和平稳定，这符合各方利益和国际社会期待。中方赞赏匈方在热点冲突问题上秉持理性客观态度，相信匈方将致力于欧洲的和平稳定，为此发挥重要和独特作用。

　　西雅尔多表示，在动荡不定的世界中，中方积极致力于凝聚国际共识，为促进世界和平、完善全球治理发挥重要引领作用。匈方对此高度评价，支持并积极参与本次高级别会议，将继续同中方加强沟通协作。

　　双方高度评价中匈双边关系。王毅赞赏匈方始终视中国为发展机遇，强调不管国际风云如何变幻，中方将始终是匈方可信赖的伙伴。今年是中欧建交50周年，相信匈方将继续为中欧关系健康稳定发展发挥建设性作用。西雅尔多表示，匈牙利珍视匈中友谊，很高兴两国保持着密切高层往来和良好沟通，各领域务实合作取得显著成果，愿同中方推动两国关系不断迈上新台阶。欧中有效合作符合各方共同利益，匈方将继续致力于促进欧中关系的发展。

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部