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王毅谈中方对加沙冲突的立场

2025年02月19日18:23 | 来源：新华网
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　　新华社联合国2月18日电　当地时间2月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在主持联合国安理会“践行多边主义，改革完善全球治理”高级别会议后现场回答了媒体提问。

　　记者问及中方对加沙问题第二阶段谈判推迟的看法，王毅表示，虽然当前各方关注乌克兰问题，但这个世界上不只有乌克兰问题，还有像包括加沙冲突在内的诸多热点，同样需要国际社会予以重视，不应该被边缘化。

　　加沙冲突的背后，是巴勒斯坦问题迟迟未能解决。联合国通过建立巴勒斯坦和以色列两个国家的决议已经过去70多年了，但“两国方案”只落实了一半。以色列国早已成立，但巴勒斯坦人民至今仍然没有自己的国家，很多人流离失所，沦为难民。巴勒斯坦问题始终是中东问题的核心，“两国方案”得不到落实，以怨报怨的逻辑就不会停止，以暴易暴的循环就不会结束。中东的和平稳定就没有保障，各国的和平与安全都会受到威胁。

　　因此，中方要在这座联合国大厦里，呼吁各方加快推进“两国方案”，支持建立以1967年边界为基础的、独立的巴勒斯坦国。巴勒斯坦各派要真正落实《北京宣言》，实现团结自强；中东各方要跨越分歧，支持巴方建国；联合国要采取行动，接纳巴勒斯坦成为正式的会员国。加沙是巴勒斯坦人民的家园，是巴勒斯坦领土的一部分，不应成为国际政治的牺牲品。当事方应持续落实停火协议，并以建设性态度推进后续谈判。加沙的战后治理应当坚持“巴人治巴”原则，与“两国方案”相互衔接，最终实现巴以和平共存、中东长治久安。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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