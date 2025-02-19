新华社北京2月19日电（记者冯歆然、朱超）外交部发言人郭嘉昆19日表示，中方支持马来西亚担任东盟轮值主席国，愿同马方一道，助力区域合作结出更多硕果。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，马来西亚总理安瓦尔近日表示，中国是东盟最重要的经济伙伴之一，双方关系持续成为区域稳定的基石，马来西亚将推动东盟加强与中国合作、推动可持续发展。安瓦尔还呼吁尽快达成“南海行为准则”，以处理和解决南海争端。发言人对此有何评论？

“在中国和东盟国家领导人战略指引下，中国－东盟命运共同体理念深入人心，和平、安宁、繁荣、美丽、友好‘五大家园’建设取得积极进展。”郭嘉昆说，中国与东盟连续多年互为最大贸易伙伴，双方自由贸易区3.0版升级谈判实质性结束。中国同马来西亚等国的免签安排成效显著，“澜湄签证”正式落地。中国和东盟始终是守护亚太和平、促进亚太发展的关键力量。

他表示，中方支持马来西亚担任东盟轮值主席国，愿同马方一道，推动中国同东盟在经贸合作、数字转型、产供链、绿色发展、人文交流等领域打造更多亮点，推动高质量共建“一带一路”、三大全球倡议同东盟共同体建设相互促进、协同增效，助力区域合作结出更多硕果。

“坚持以友好协商的亚洲方式妥善处理和化解分歧是中国同东盟国家发展关系的宝贵经验。”郭嘉昆说，中方始终坚持同南海直接当事国通过谈判协商解决有关争议，愿同东盟国家一道，全面有效落实《南海各方行为宣言》，积极推进“南海行为准则”磋商，争取早日达成“准则”，共同维护南海和平与稳定。

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