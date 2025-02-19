人民网雅加达2月19日电 （记者曹师韵）2月18日，印尼万丹省西冷市特拉特河疏浚工程竣工仪式在当地举行。当地军队、警察、渔业、环保等政府相关部门人员、印尼渔民协会以及当地渔民等200余人共同见证了这一重要时刻。

特拉特河因水生植物大量繁殖及上游泥沙沉积，河道不断淤积，严重影响周边渔民的正常出海作业。2024年5月，万丹省西冷市渔民协会向国家能源集团神华国华（印尼）爪哇发电有限公司（以下简称“国能印尼爪哇发电公司”）提出请求，希望能够帮助实施河道疏浚工程。经过精心筹备，该工程于2024年12月正式启动，国能印尼爪哇发电公司出资54万元、历时近3个月完成了总长2.2公里的河道清淤工作，使河道重新恢复畅通。

印尼渔民协会特拉特分会主席罗巴尼在接受媒体采访时表示：“如今河道清淤任务顺利完成，渔民出海变得更加安全、便捷，我们对国能印尼爪哇发电公司的帮助深表感激，该公司用实际行动为社会树立了良好榜样。”

西冷市环保局代表哈里斯对国能印尼爪哇发电公司在疏通河道工程中的卓越贡献表示由衷感谢和高度赞赏。他希望未来西冷市环保局能够与该公司开展更多交流与合作。

国能印尼爪哇发电公司总经理陆成骏发表致辞表示，此次河道疏浚不仅能有效降低洪水风险、改善河流生态，还将为渔民带来更多经济收益，促进渔业可持续发展。

为表达谢意，当地渔民特意组织了印尼传统歌舞表演，并向国能印尼爪哇发电公司赠送了感谢状。整个仪式气氛热烈，展现了企业与社区携手共进、共同推动地方经济发展的美好愿景。

图为特拉特河疏浚工程竣工剪彩仪式。国能印尼爪哇发电公司供图

图为恢复畅通后的特拉特河河道与国能印尼爪哇发电公司。国能印尼爪哇发电公司供图

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