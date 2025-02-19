在联合国安理会2月轮值主席国中国的倡议下，安理会日前围绕“践行多边主义，改革完善全球治理”举行高级别会议，推动各方重温联合国成立初心，为践行多边主义凝聚共识，为加强全球治理注入新的动力，得到各方积极响应。

对重振多边主义的呼吁，与当下变乱交织的国际形势大背景息息相关。当今世界进入新的动荡变革期，一方面人类社会面临冲突频发、气候变化等多重危机的叠加挑战，但各国团结合作的氛围遭到单边主义、保护主义的毒化；另一方面，“全球南方”卓然壮大，全球治理体系的变革却明显滞后于国际力量对比的新变化。面对错综复杂的时代难题，解决出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。去年9月，各方在联合国未来峰会上达成的《未来契约》强调，必须加强以联合国及《联合国宪章》为核心的多边体系，并承诺开启多边主义新纪元。

弘扬多边主义的核心要义是，国际上的事应该由大家商量着办，不能由一国或少数几个国家说了算。在全球性挑战面前，没有一个国家能单枪匹马解决问题，也没有任何一个个体可以独善其身。唯有“同球共济”，才能合力应对。然而，个别国家却热衷于搞集团政治、搞小圈子，搞出形形色色的“伪多边主义”，假借多边主义之名挑动集团对抗，制造分裂冲突，对多边主义合则用、不合则弃。这种开历史倒车的做法，背离了多边主义的基本原则和价值观，将自身利益凌驾于人类共同利益之上，只会让世界的纷争对抗愈演愈烈。美国普林斯顿大学历史学和国际事务教授哈罗德·詹姆斯撰文指出，世界并不是围绕零和博弈构建的，各国除了开展国际合作别无选择。

多边主义需要立足世界格局变化，着眼应对全球性挑战需要，在广泛协商、凝聚共识基础上改革和完善全球治理体系。随着一大批新兴市场国家和发展中国家快速发展，过去发达国家主导的国际政治经济秩序已经越来越不适应国际关系新的现实。新一轮科技革命和产业变革深入发展，既创造了前所未有的发展机遇，也带来了层出不穷的挑战。在大变革时代，多边主义需要与时俱进，作出及时和必要的调整，既要推进世界贸易组织、国际货币基金组织等多边机制的改革，增强新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权，也要积极推进人工智能、气候变化等新兴领域的新机制新规则建设，以更好应对纷繁复杂的新挑战。

作为联合国安理会常任理事国和最大的发展中国家，中国始终是多边主义的坚定捍卫者和积极践行者。从提出和平共处五项原则到弘扬万隆精神，从倡导建立新型大国关系到推动构建人类命运共同体，中国始终致力于推动构建更加公正合理的国际秩序。近年来，中国提出共建“一带一路”倡议和三大全球倡议，为完善全球治理提供公共产品；坚定维护发展中国家共同利益，不断汇聚“全球南方”联合自强的合力；坚定同各国共享发展机遇，以自身高质量发展和高水平开放推动普惠包容的经济全球化，倡导构建平等有序的世界多极化。这些重要倡议和举措，顺应了世界经济和科技的发展趋势，回应了“全球南方”求平等、促变革的强烈意愿，明确了完善全球治理的正确方向，为维护世界和平、促进共同发展不断注入正能量。巴西《论坛》杂志网站刊文指出，中国在全球治理和国际安全政策制定中发挥了重要作用，其在安理会的立场反映了基于不干涉内政、多边主义及捍卫国家主权原则的外交政策。

倡导和践行多边主义，不仅是中国的坚定选择，也是世界绝大多数国家的共同选择。历史启示我们，面对变乱交织的国际形势，以联合国为核心的国际体系是人类进步事业的重要保障，以协调合作为基石的多边主义理念是解决全球问题的最佳方案。面向未来，只要世界各国团结一心，继续高举多边主义火炬，向着构建人类命运共同体不断迈进，世界必将共渡难关，携手开创更加美好的明天！

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