新华社联合国2月18日电 当地时间2月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约主持联合国安理会高级别会议时阐述了中方对改革完善全球治理的看法。

王毅表示，80年前，中国代表第一个在联合国宪章上郑重签字，用中国毛笔书写了世界历史浓墨重彩的一页。自中华人民共和国恢复在联合国合法席位以来，我们一以贯之，不断为全球治理作出中国贡献。中国国家主席习近平提出的构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，就是为改革完善全球治理提供的中国方案。

王毅指出，我们追求和平安全的全球治理。作为在和平和安全问题上记录最好的大国，中国坚持走和平发展道路，坚持以和平手段解决争端分歧，坚持为推动热点问题解决发挥建设性作用。中国“蓝盔”已经成为联合国维和行动的关键力量，为世界和平点亮希望。

我们推进共同发展的全球治理。作为最大的发展中国家，中国聚精会神推进高质量发展，坚定不移扩大高水平开放，已经成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴。中国倡导普惠包容的经济全球化，推动高质量共建“一带一路”，为促进各国繁荣发展作出重要贡献。

我们倡导开放包容的全球治理。作为历史悠久的文明古国，中国素来信奉和而不同、兼收并蓄，尊重文明多样性，弘扬全人类共同价值，以宽广胸怀推动不同文明交流对话、和平共处、和谐共生，为人类文明进步注入新活力。

我们践行多边合作的全球治理。作为联合国创始会员国，中国带头践行真正的多边主义，迄已加入几乎所有普遍性政府间国际组织和600多项国际公约及修正案，支持联合国在国际事务中发挥核心作用，不断为联合国事业添砖加瓦。

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