新华社联合国2月18日电

践行真正的多边主义 构建公正合理的全球治理体系

——在联合国安理会“践行多边主义，改革完善全球治理”高级别会议上的讲话

中共中央政治局委员、中华人民共和国外交部长 王毅

2025年2月18日，联合国总部

尊敬的古特雷斯秘书长、各位同事：

我要感谢古特雷斯秘书长出席今天的会议并作通报。

2025年是联合国成立80周年。我们的先辈当年浴血奋战，赢得反法西斯战争的伟大胜利。在历经两次世界大战浩劫后，国际社会痛定思痛，联合国应运而生，多边主义渐成时代主流，全球治理谱写历史新篇。

过去80年，是世界多极化和经济全球化加速发展的80年，是各国人民砥砺前行、共迎挑战的80年，也是“全球南方”崛起壮大的80年。同时，人类社会穿越冷战阴霾、走出两极对峙，但却未能迎来全面和平与共同繁荣。进入21世纪第三个十年，和平与发展事业依然任重道远。

80年的历史启示我们，面对变乱交织的国际形势，以联合国为核心的国际体系是人类进步事业的重要保障，以协调合作为基石的多边主义理念是解决全球问题的最佳方案。面对命运与共的历史大势，任何国家都无法独善其身，合作共赢才是正确选择。面对深刻变化的世界格局，“全球南方”不仅要开创共同迈向现代化的历史壮举，更要在完善全球治理体系的进程中走在前列。

秘书长先生、各位同事，

不忘初心，方能开辟未来。当前，世界百年变局加速演进，地缘冲突不断升级，多重危机纷至沓来，不稳定和不确定性日益突出。在这个动荡变革加剧的时期，我们比以往任何时候都更需要重温联合国成立的初心，重振真正的多边主义，加快构建更加公正合理的全球治理体系。为此，中方主张：

第一，坚持主权平等。所有国家不分大小强弱，一律平等。这是联合国宪章的首要原则。在推进全球治理中，各国都有权平等参与、平等决策、平等受益。要尊重各国人民自主选择的发展道路，坚持不干涉内政原则，不把自己的意志强加于人。要厉行国际法治，确保国际法有效实施，反对双重标准和选择性适用。安理会决议是有约束力的，各国均应遵守。安理会是有权威性的，各国均应维护。任何恃强凌弱、巧取豪夺，都是对国际关系基本准则的粗暴侵犯。任何绕过安理会授权的单边制裁，都于法无据、于理不合、于情不通。

第二，坚持公平正义。主持公道、伸张正义是全球治理的必然要求。二战结束以来，一大批南方国家相继走上历史舞台，全球治理架构对此不适应、不合理之处逐渐凸显。新形势下，国际事务不应再由少数国家垄断，南方国家有权提出并维护自身正当权益。发展成果也不应再由少数国家独占，各国人民都有过上幸福生活的权利。联合国安理会的改革要坚持民主协商，提高发展中国家特别是非洲国家的代表性和发言权，切实纠正历史不公。

第三，坚持团结协作。促进国际合作是联合国宪章重要宗旨，也是完善全球治理的必由之路。我们要秉持共商共建共享原则，以协作取代对抗，以共赢防止多输，以“大团结”破击“小圈子”，不能坐视多边机构因会员国无法合作而失能失效。联合国安理会更应超越狭隘的地缘政治考量，秉持团结合作的精神，履行好联合国宪章赋予的职责，发挥好维护国际和平与安全的作用。

第四，坚持行动导向。完善全球治理不是说出来的，而是干出来的。面对绵延不断的战火，面对无辜生命的逝去，面对新兴技术的挑战，联合国机构不能空喊口号，而要解决问题。去年9月联合国未来峰会成功通过《未来契约》。现在要做好协同落实，把“路线图”转化为“施工图”，把美好愿景转化为丰富实践。

中东局势依然脆弱紧张。加沙和约旦河西岸都是巴勒斯坦人民的家园，不是政治交易的筹码。“巴人治巴”是加沙战后治理必须遵循的重要原则。要坚持“两国方案”，推动巴勒斯坦问题得到全面公正持久解决，实现中东地区长治久安。

乌克兰危机延宕升级即将超过3年。近期，寻求对话谈判的趋势在上升。中国从危机发生后就倡导政治解决，坚持劝和促谈。中方支持一切有利于和平的努力，将继续以习近平主席提出的“四个应该”为遵循，会同各国、尤其是全球南方国家，发出更多客观、公正、理性的声音，为止战汇聚共识，为和平铺路架桥。

秘书长先生、各位同事，

80年前，中国代表第一个在联合国宪章上郑重签字，用中国毛笔书写了世界历史浓墨重彩的一页。自中华人民共和国恢复在联合国合法席位以来，我们一以贯之，不断为全球治理作出中国贡献。中国国家主席习近平提出的构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，就是为改革完善全球治理提供的中国方案。

我们追求和平安全的全球治理。作为在和平和安全问题上记录最好的大国，中国坚持走和平发展道路，坚持以和平手段解决争端分歧，坚持为推动热点问题解决发挥建设性作用。中国“蓝盔”已经成为联合国维和行动的关键力量，为世界和平点亮希望。

我们推进共同发展的全球治理。作为最大的发展中国家，中国聚精会神推进高质量发展，坚定不移扩大高水平开放，已经成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴。中国倡导普惠包容的经济全球化，推动高质量共建“一带一路”，为促进各国繁荣发展作出重要贡献。

我们倡导开放包容的全球治理。作为历史悠久的文明古国，中国素来信奉和而不同、兼收并蓄，尊重文明多样性，弘扬全人类共同价值，以宽广胸怀推动不同文明交流对话、和平共处、和谐共生，为人类文明进步注入新活力。

我们践行多边合作的全球治理。作为联合国创始会员国，中国带头践行真正的多边主义，迄已加入几乎所有普遍性政府间国际组织和600多项国际公约及修正案，支持联合国在国际事务中发挥核心作用，不断为联合国事业添砖加瓦。

秘书长先生、各位同事，

新时代的中国正昂首阔步走在中国式现代化的光明大道上，将以自身新发展为世界现代化提供新机遇。在联合国迎来下一个80年之际，中方愿同各方一道，从历史中汲取智慧，开启多边主义新纪元，构建更加公正合理的全球治理体系。

谢谢。

(责编：卫嘉、白宇)