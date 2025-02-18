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俄方称如有必要普京愿与泽连斯基谈判

2025年02月18日20:10 | 来源：新华网
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新华社莫斯科2月18日电（记者刘恺）塔斯社18日援引俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫的话报道说，俄总统普京曾多次表示如有必要，他愿意与包括乌克兰总统泽连斯基在内的乌方人员谈判。

佩斯科夫当天对记者表示，俄罗斯从一开始就致力于和平解决乌克兰冲突，普京曾多次表示如有必要，愿意与包括泽连斯基在内的乌方人员谈判，但考虑到泽连斯基执政的合法性存疑，其签署相关协议的合法性需要认真讨论。

普京1月28日在接受俄罗斯媒体采访时曾表示，俄方不反对与乌克兰的任何人进行谈判，但最终签署文件将是一个非常严肃的问题，应该确保俄罗斯和乌克兰长期安全。他说，根据乌克兰宪法，乌克兰总统即使是在国家处于战时状态下也无权延长自己的任期，能够延长总统任期的只有乌克兰最高拉达（议会）。普京称，泽连斯基无权代表乌克兰与俄罗斯签署任何文件。

泽连斯基2019年5月就任乌克兰总统，任期至2024年5月。乌克兰危机于2022年春全面升级后，乌克兰因国家进入战时状态未如期举行原定于2024年3月的新一届总统选举。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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