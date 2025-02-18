新华社雅加达2月18日电（记者陶方伟 叶平凡）记者18日从印尼中国高速铁路有限公司获悉，自开通运营至17日，雅万高铁已累计发送旅客801.1万人次，平均上座率达60.73%，单日最高旅客发送量达2.44万人次。

该公司表示，为进一步满足旅客日益增长的出行需求，雅万高铁自2月1日起将日均运营车次由48列增至62列，发车间隔缩短至每30分钟一班。

印尼中国高速铁路有限公司发言人伊娃·海鲁尼萨说：“雅万高铁已成为高频出行人群的首选交通方式。我们希望通过优化车次安排及缩短发车间隔，为旅客提供更便捷的乘车体验，不断满足公众对高效出行的需求。”

在提升运营效率的同时，雅万高铁也不断创新服务模式。雅万高铁12日正式开通哈利姆站至PIK2旅游区的摆渡巴士线路，实现高铁与热门旅游目的地无缝衔接，旅客可畅享“高铁+旅游”一体化出行方案。

此外，雅万高铁于14日推出新版月卡，为旅客提供更加经济实惠的购票选择。雅万高铁还于14日在哈利姆站开设首家官方纪念品商店，推出多种周边产品，丰富旅客体验。

由中印尼两国合作建设的雅万高铁全长142.3公里，最高运行时速350公里，将雅加达和万隆之间的旅行时间由原来的3个多小时缩短至46分钟，为当地民众提供了安全、绿色、高效、舒适的出行方式。2023年10月，雅万高铁正式开通运营。

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