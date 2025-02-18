开幕式的剪彩仪式。朱潇逸摄

人民网曼谷2月18日电 （记者杨一，实习生朱潇逸）2月17日，由泰国教育部、红十字会，泰国中华总商会、华文教师公会等合作举办的“中泰血脉相融：建交五十年·献血五百万”活动在泰国国家血液中心开幕。中国驻泰国大使韩志强、泰国教育部部长蓬普、中华总商会主席林楚钦、泰国国家血液中心主任都才出席活动并致辞，来自泰国教育部、多所学校，以及在泰中资企业的数百名工作人员、师生等踊跃参与。

中国驻泰国大使韩志强在开幕式上致辞。朱潇逸摄

韩志强大使表示，中泰是山水相连的好邻居，血脉相融的好亲戚，命运与共的好伙伴。建交半世纪以来，两国坚持相互尊重、平等相待、真诚互信、守望相助。与人为善、助人为乐是中泰共有传统美德。每位志愿者的慈善义举将是中泰血脉相融的生动体现、对中泰人民守望相助的真诚礼赞，将鼓舞两国社会各界携手汇聚共建中泰命运共同体的更大力量。

泰国教育部部长蓬普在开幕式上致辞。朱潇逸摄

蓬普表示，本次活动是泰教育部庆祝泰中建交50周年的首场重要活动，是泰中人民血脉相融，友爱互助的生动写照，旨在彰显泰中社会各界齐心协力的合作精神和泰中深厚友谊的历久弥新。林楚钦和都才号召鼓励大家积极参与，以无偿献血的实际行动，共同谱写“中泰一家亲”新篇章。

韩志强大使与献血者代表合影。朱潇逸摄

开幕式结束后，韩志强大使与蓬普一同慰问前来献血的泰国师生及中泰志愿者，向大家表达敬意、送去鼓励。该活动旨在补充泰国红十字会泰国血液中心的血液储备，同时也是中泰两国人民同心同德，用热血铸就“中泰一家亲”深厚情谊的真实写照。

献血者在献血前进行健康检测。朱潇逸摄

献血者排队填写报名表。朱潇逸摄

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