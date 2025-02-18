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马克龙先后同特朗普和泽连斯基通话

2025年02月18日10:53 | 来源：新华网
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新华社巴黎2月18日电 法国总统马克龙18日凌晨说，在欧洲多国领导人举行乌克兰问题紧急会议后，他先后同美国总统特朗普和乌克兰总统泽连斯基通电话。

马克龙在社交媒体上发文写道：“在同几位欧洲领导人会面后，我刚刚与特朗普总统和泽连斯基总统通电话。”

马克龙没有透露通话内容，但表示，他们“寻求在乌克兰实现有力、持久和平”。为实现这一目标，俄罗斯必须结束其军事行动，同时“必须为乌克兰人提供有力、可信的安全保障”。

马克龙称，欧洲必须在其安全和防务方面进行“更好、更多的共同投资”。“欧洲人希望加快落实自己的主权、安全和竞争力议程。”“在支持乌克兰以及加强和投资我们的防务方面，我们将根据欧盟委员会的建议继续开展工作。”未来几天，他将就此同相关方面继续展开讨论。

在马克龙的提议下，欧洲多国领导人17日在法国首都巴黎举行紧急会议，商讨乌克兰局势和欧洲集体安全等议题。另据法国总统府发布的消息，马克龙当天在紧急会议开始前与特朗普进行了电话交谈，通话持续了大约20分钟。

(责编：艾雯、杨牧)

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