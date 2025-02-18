人民网斯德哥尔摩2月17日电 （记者殷淼）近日，瑞典斯德哥尔摩中国文化中心张灯结彩、年味浓郁，一场以“欢乐春节·元宵庙会”为主题的文化盛宴在此拉开帷幕。此次庙会通过丰富的非遗展示和互动体验，为瑞典民众呈现了一场沉浸式的中国春节文化盛宴。

走进会场，映入眼帘的是红红火火的春节装饰和精心设计的庙会打卡墙，150余名瑞典民众热情参与，纷纷驻足拍照打卡，共同感受中国春节的团圆喜悦与文化魅力。

红红火火的春节装饰。斯德哥尔摩中国文化中心供图

展厅内，茗香四溢，糖画、米塑、硖石灯彩、皮影、雕版印刷等国家级与浙江省级非物质文化遗产项目一一亮相。观众们在欣赏传统艺术的同时，还能亲自参与体验。

瑞典观众观看浙江泰顺木偶戏。斯德哥尔摩中国文化中心供图

瑞典观众体验制作皮影纪念品。斯德哥尔摩中国文化中心供图

海宁皮影戏台前，幕布上的光影故事引人入胜，不禁亲手为自己做一个皮影纪念品。木偶戏绝活频出，让人叫好不绝，看过川剧变脸，木偶的变脸技艺更让人拍案叫绝。硖石灯彩的细腻精美制作，让彩灯绽放绚丽光芒。传统茶艺与流行奶茶，折射出传统与当代中国的侧影。转糖人、捏米塑，再自己亲手做一幅套色木板年画，每个展位前都挤满了好奇热情的观众。

瑞典学生观看浙江海宁皮影戏。斯德哥尔摩中国文化中心供图

活动不仅仅局限于斯德哥尔摩中国文化中心内。在此前一天，斯德哥尔摩中国文化中心还携手浙江文化馆项目走进斯德哥尔摩国王岛国际学校，为约200名师生奉上了一场别开生面的中国文化体验与交流活动。

瑞典学生体验制作灯笼。斯德哥尔摩中国文化中心供图

活动现场气氛热烈，师生们在传统艺术的熏陶中感受到了春节的喜庆与祥和。斯德哥尔摩国王岛国际学校的校长更是手写感谢信，对中国文化中心精彩的文化活动表示衷心的感谢，并称赞这场体验活动让来自各国的学生们真切地感受到了中国春节的独特魅力与美好祝福。

瑞典观众体验制作米塑。斯德哥尔摩中国文化中心供图

在连续两天的庙会活动中，很多观众兴奋地表示，这两天的庙会活动是一次快乐的分享，一次文化的分享，一次温暖的分享，穿梭在庙会的丰富活动中，如同置身中国春节的快乐海洋，期盼有机会能到中国实地看看走走。很多观众拿着自己亲手做的版画、米塑、皮影、灯笼与浙江非遗传承人老师合影留念，记录下美好的时刻。

瑞典观众德扬表示，“我很高兴今天能够来到这里欣赏这一切，真的太美妙了！” 瑞典观众雨果说：“我认为这次活动非常精彩，充分展现了中国璀璨的文化。我觉得这真的很美妙，也让我们能够更多地了解中国文化。”

(责编：曹欣悦、杨牧)