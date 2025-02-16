人民网迪拜2月16日电 （记者管克江） 日前，迪拜拉希德残障人士关爱学校主任玛丽亚姆·奥斯曼特意邀请正在周边施工的中国土木项目部人员到学校参观，并邀请项目团队与当地学生互动交流，一起搭积木、做游戏。玛丽亚姆说，感谢中企为学校修了一条爱心路，希望加强彼此了解和友谊。

拉希德残障人士关爱学校为阿联酋身患各类疾病的残障人士提供教育、治疗、就业等服务。学校坐落在迪拜的阿联酋购物中心东侧，与中土集团R1178项目部施工地点相邻。

阿联酋购物中心周边交通流量极大，拥堵问题严重，影响居民出行。R1178项目将修建一座从高速公路辅道延伸至购物中心停车场的桥梁，以有效分流车辆。项目施工内容还涵盖对购物中心周边道路的改扩建，以及通信、交通路灯信号、智能交通控制等市政管线工程。工程全部完工后，将全面改善周边交通状况，提升通行便利性，为区域长远发展注入动力。

项目施工伊始，因工程规划需要，学校前门区域需要封路。而学校前门与后门之间无车辆行驶道路，校车从后门进入后，无法将学生送到靠近前门的教学区域。考虑到学校人员的特殊情况，项目团队特别召开会议，研究如何最大程度不影响学校人员的出行。“施工不仅要保障进度，也要关注民生需求，体现中企担当。”中国土木迪拜经理部项目经理边涛在会上表示。在征得学校管理方同意后，项目团队决定在校内修建一条连接前门与后门的内部道路，这样在前门封堵的情况下，学校人员依然可以利用后门出行。

项目团队高效调配人力、既有材料、机械等资源，仅用3天时间，就完成了从方案设计到道路建成的全部工作，一条长50米、宽3米的转铺道路呈现在全校师生面前。

玛丽亚姆·奥斯曼说：“这么短时间内修好了道路，让学生们在校内的学习和生活更加便利。这条路体现着你们对学生们的关爱，我代表全校师生感谢你们！”

据介绍，学校前门的道路将于近期解封开通，师生前门出行将恢复正常。R1178项目仍在稳步推进，随着各项工程的逐步完工，周边交通状况已得到初步改善。

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