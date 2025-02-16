人民网迪拜2月15日电 （记者管克江）“鲁班工匠计划”是中国建筑推出的一项属地员工培训计划。近年来，中东地区建筑行业蓬勃发展。中建中东公司在承接各项工程中，通过师带徒和现场教学方式，开展技能实操、安全生产、理论知识等各项培训。日前，人民网记者来到迪拜卡瓦利卡萨高层住宅项目，观摩中外员工如何共同工作。

砌墙。人民网塔里克·易卜拉欣摄

抹灰。人民网塔里克·易卜拉欣摄

卡瓦利卡萨高层住宅项目坐落在迪拜媒体城与朱美拉棕榈岛交界的阿尔苏福区，是一栋地下一层、地上七十一层的高层豪华公寓楼，建筑高度306米，俯瞰朱美拉棕榈岛。

项目由意大利设计师罗伯特·卡沃利提出设计理念，建筑形式新颖、结构复杂。项目在施工建造、机电设计和内部装修上遵循顶级酒店标准，建成后将成为迪拜的新地标。

铺地砖。人民网塔里克·易卜拉欣摄

扎钢筋。人民网塔里克·易卜拉欣摄

该项目于2023年1月开工，预计2026年11月竣工。据中建中东卡瓦利卡萨项目董事邵海宝介绍，卡瓦利卡萨高层住宅项目施工需要克服多项挑战，比如建筑立面采用四次挑空设计，最大挑空高度达56米。项目在90米和220米高空设有两座跨度21米、面积160平米、水深1.2米的边界可视泳池。目前，项目团队成功浇筑了中建中东公司单体建筑最大筏板基础，筏板整体混凝土用量超过12000立方米，钢筋用量约4000吨。

工人正在高层作业。人民网塔里克·易卜拉欣摄

共有1750名工人参与该项目施工，外籍员工主要来自印度、尼泊尔、埃及等国。通过现场教学，他们将成为未来的鲁班工匠。

正在建设中的卡瓦利卡萨高层住宅项目（图中有脚手架建筑）。中建中东供图

(责编：王禹蘅、杨牧)