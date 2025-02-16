人民网迪拜2月14日电 （记者张志文）2月13日，中国船级社阿联酋地区委员会2025年会在迪拜举行。来自阿联酋政府、国际航运企业和行业机构的约70名代表参加会议，共同探讨航运业的未来发展方向。

中国驻阿联酋大使张益明致辞时强调，阿联酋是国际航运枢纽，也是中国全面战略伙伴。近年来，中阿关系保持良好发展势头，包括交通在内的各领域务实合作走深走实，树立了新时期中国和阿拉伯国家关系的典范。去年在中阿建交40周年之际，双方签署了海员证书互认合作文件，进一步夯实了两国在航运领域的合作基础。

阿联酋海运局局长阿卜杜拉·海耶斯表示，阿联酋致力于推动航运业的可持续发展，积极应用人工智能、区块链等先进技术，提升行业效率和环保水平。中国船级社在推动绿色低碳航运、智能化转型方面发挥了积极作用，阿联酋愿与中国船级社深化合作，共同促进国际航运业的高质量发展。

中国船级社副总裁赵晏说，阿联酋凭借优越的地理位置和高效的航运体系，已成为全球航运业的重要枢纽。他承诺，中国船级社将继续深耕阿联酋市场，致力于提供更加专业、高质量的服务，推动绿色能源、替代燃料和智能船舶等前沿技术的发展。

中国船级社阿联酋地区委员会新任主席萨拉赫·萨拉夫表示，中国船级社与阿联酋在航运领域的合作由来已久，未来将继续加强在绿色航运、数字化转型等领域的技术交流，助力行业创新升级。当前，全球航运业正面临绿色低碳和智能化发展趋势，中国船级社阿联酋地区委员会作为双方合作的重要平台，将致力于推动中阿海运合作迈上新台阶。

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