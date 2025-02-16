2月15日，在以色列特拉维夫一处广场，人们通过户外屏幕观看被扣押人员释放过程。新华社记者 陈君清 摄

新华社耶路撒冷2月15日电（记者陈君清 冯国芮）以色列国防军15日发表声明说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）释放的第六批3名被扣押的以色列人当天已全部抵达以境内。

据以色列媒体先前报道，哈马斯在释放这3名以色列人后，将其移交给红十字国际委员会。以色列方面当天将释放369名巴勒斯坦人。

第六轮以色列和哈马斯被扣押人员交换行动此前经历波折。10日，哈马斯指责以色列未兑现允许帐篷等物资运入加沙地带等部分停火协议条款，因此宣布推迟原定15日释放部分被扣押以方人员。以色列总理内塔尼亚胡11日说，以安全内阁已一致决定，如果哈马斯在15日中午前不释放被扣押人员，停火将会结束，以军将恢复“激烈战斗”。

2月15日，在以色列特拉维夫一处广场，人们通过户外屏幕观看被扣押人员释放过程。新华社记者 陈君清 摄

美国总统特朗普10日要求哈马斯15日中午前释放所有被扣押人员，否则应取消加沙停火协议。哈马斯13日发表声明说，将根据此前签署的内容继续执行加沙地带停火协议，包括按照时间表交换被扣押人员。以色列总理办公室14日发布声明说，已从斡旋方收到哈马斯提供的将于15日释放的第六批被扣押人员名单。

2月15日，在以色列特拉维夫一处广场，一名女子展示被扣押人员照片。新华社记者 陈君清 摄

2月15日，在以色列特拉维夫一处广场，一名女子通过户外屏幕观看被扣押人员释放过程。新华社记者 陈君清 摄

2月15日，在以色列特拉维夫一处广场，人们通过户外屏幕观看被扣押人员释放过程。新华社记者 陈君清 摄

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