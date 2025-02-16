新华社洛杉矶2月15日电 综述｜美联邦政府削减科研经费引反对潮

新华社记者谭晶晶

美国国家卫生研究院近日宣布削减科研经费的新政策，以节省联邦政府开支。此举引发美国学术界强烈反对，称这将严重影响美国的医学研究，削弱美国在全球科研领域的领导地位。

美国国家卫生研究院隶属于美国卫生与公众服务部，是美国联邦政府重要的生物医学研究资助机构。该机构7日宣布，自10日起将资助项目的间接成本占比上限调低至15%。这意味着，美国国家卫生研究院提供的研究资助中，最多只有15%可用于支付间接成本，即与研究项目无直接关联、却为研究提供支持的费用，如实验室维护、设备折旧、行政管理等费用。这远低于此前27%至28%的平均水平。

美国国家卫生研究院称，新举措每年可为联邦政府节省约40亿美元，有助于将更多资金重新分配到直接科研活动中。

此举引发美国学术界强烈反对。美国高等院校联合会、美国教育理事会、康奈尔大学、约翰斯·霍普金斯大学、麻省理工学院等多家机构或大学10日向马萨诸塞州联邦地区法院提起诉讼，状告美国国家卫生研究院和美国卫生与公众服务部，认为最新资助政策将严重损害美国大学的医学研究计划，影响与治疗疾病、延长寿命相关的尖端科研工作，削弱美国在全球科学研究和创新领域的领导地位。他们还提出，美国国会曾明确反对行政部门采取类似的经费削减措施，美国国家卫生研究院的决定侵犯了国会的宪法权力，尤其是财政拨款权。

美国高等院校联合会、美国教育理事会等机构10日发表联合声明说，新政策将对全美范围的关键生物医学和健康研究产生直接且严重的影响。设施和行政管理花费是进行开创性研究的真实且必要的成本。削减这些经费相当于削减医学研究，将损害科研机构攻克癌症、心脏病、痴呆症等疾病的能力，同时也会破坏美国大学对下一代生物医学和健康科学研究队伍的培养。

约翰斯·霍普金斯大学校长和该校医学院院长在一份声明中表示，美国国家卫生研究院削减经费将使该校正在开展的600项临床试验陷入危机，影响那些患有危及生命疾病、现有疗法无法治疗其疾病的患者。

同在10日，美国22个由民主党主政的州联合提起诉讼，质疑美国国家卫生研究院削减科研经费的合法性。美国联邦地区法院法官安杰尔·凯利当日宣布，暂时阻止该政策生效，并定于2月21日举行听证会。

美国分析人士认为，美国国家卫生研究院资助的研究项目在美国医学研究中占据主导地位，该机构削减经费的决定不是一次简单的预算调整，将深刻影响美国的医学研究和公共卫生策略。美国《时代》杂志援引专家观点称，美国国家卫生研究院削减科研经费计划是“美国科学的末日”，将严重影响公共卫生领域的关键研究。

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