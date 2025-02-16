本报记者 黄培昭

“近年来，埃塞俄比亚和中国关系发展迅速，两国全天候战略伙伴关系不断向前推进。双方在政治、经济、文化等领域紧密合作。”埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学校长塞缪尔·柯佛勒日前在接受本报记者采访时表示，政治互信、经贸合作、人文交流是埃塞俄比亚和中国关系的重要支柱，“两国在教育、文化、旅游等领域的合作，为双边关系发展不断注入新活力”。

柯佛勒表示，中企在埃塞俄比亚投资建设了高速公路、城市轻轨和国家工业园等标志性项目，这些合作成果推动了埃塞俄比亚现代化发展。在高质量共建“一带一路”框架下，埃塞俄比亚和中国人文交流合作不断深化。2023年底，亚的斯亚贝巴大学孔子学院迎来成立10周年。10多年来，近万人次埃塞俄比亚学生参加了孔子学院丰富的中文教学项目，“这是两国友谊历久弥新的缩影”。

亚的斯亚贝巴大学孔子学院由天津职业技术师范大学与亚的斯亚贝巴大学合办。柯佛勒说，双方合作不仅帮助埃塞俄比亚建立了符合本地需求的中文教学体系，更为埃塞俄比亚的发展提供了人才储备。去年，该孔子学院与埃塞俄比亚奥罗米亚州教育局联合举办了埃塞俄比亚本土中文教师培训。在为期4天的培训中，来自奥罗米亚州8所寄宿中学的10名本土中文教师接受了包括中文基础知识、教学技能、教案设计、教学实操等培训。“我相信，参加完培训的中文教师将能更好地提升学生们的语言与技术能力。这是我们对未来的投资。”柯佛勒说。

柯佛勒曾多次访问中国，去年6月走访了北京、天津的高校和研究机构。他表示，中国高等教育发展取得了巨大成就，为中国经济社会发展提供了科技与人才支撑。埃塞俄比亚与中国经贸往来密切，对彼此语言的学习有助于进一步深化双边关系。“两国学术机构的成功合作和相互支持体现了双边关系的蓬勃发展。两国学者的对话与知识共享，将持续推动文明交流互鉴。”柯佛勒说。

谈及合作前景，柯佛勒表示：“中国是非洲最可靠的发展伙伴。未来，亚的斯亚贝巴大学将进一步加强与中国高等教育机构、研究机构之间的合作，特别是在联合研究项目、文化交流方面，继续为增进两国友谊发挥桥梁作用。”

（本报亚的斯亚贝巴电）

《 人民日报 》（ 2025年02月16日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)