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中国全过程人民民主日益受到重视（国际论坛）

马里亚诺·恰法尔迪尼
2025年02月16日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　当前，国际社会越来越重视民主实现路径多样性问题，对中国全过程人民民主的认识和重视不断加强


　　民主有不同的实现形式。在讨论一个国家的民主状况时，必须从这个国家的实际情况出发。各国根据国情探索民主实现路径的权利必须得到尊重。

　　当前，国际社会越来越重视民主实现路径多样性问题，对中国全过程人民民主的认识和重视不断加强。在中国，人民通过全国人民代表大会和地方各级人民代表大会行使国家权力。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会以政治协商、民主监督、参政议政为主要职能。在中国共产党的领导下，中国始终坚持以人民为中心，坚持人民主体地位，充分尊重人民表达的意愿、创造的经验、拥有的权利、发挥的作用。中国是一个多民族国家，中国政府尊重多元民族文化。中国妇女在政治、经济、文化、社会和家庭生活各领域均享有平等权利。

　　政府的首要任务是提升人民福祉。中国已经消除极端贫困、全面建成小康社会，正在向着全面建成社会主义现代化强国的目标前进。中国人民对中国政府高度认同，积极支持并落实中国共产党和中国政府制定的发展计划。这是中国全过程人民民主的重要成功，也为国际社会思考民主问题提供了重要启示。

　　一些西方国家宣称所有公民一律平等，但实际情况是不同社会群体并不平等。许多形式上被视为“自由”的民众，却遭受着严重歧视。尽管美国内战期间就喊出了建立“民有、民治、民享”政府的口号，但美国妇女直到20世纪才获得选举权。时至今日，少数族裔在美国依旧遭受系统性不公，大量民众深陷贫困泥潭。一些西方国家衡量自身与他国民主时尺度不一，反映出十足的虚伪。

　　资本主义作为一种政治经济制度，宣称所有公民在政治和法律上一律平等，但其经济运行方式却产生了一个由少数人构成的群体，该群体在现实中掌握着国家政治和经济权力，而多数人权力则小得多，或者直接受到压制。在这些西方国家，所谓“民主”成了平等缺失的遮羞布。民主要求全体公民享有平等地位，但真正的平等在这些国家并不存在。换言之，这些国家所说的“民主”是虚假的。

　　（作者为阿根廷布宜诺斯艾利斯大学民主问题专家）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月16日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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