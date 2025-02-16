国际社会积极评价哈尔滨亚冬会——

2月14日，第九届亚洲冬季运动会在哈尔滨圆满闭幕。这是参赛国家和地区以及运动员数量最多的一届亚冬会，国际社会积极评价中国办赛能力和冰雪运动发展成就，高度关注本届亚冬会展现的科技、绿色、人文等元素，赞扬冰雪运动盛会体现出亚洲人民的团结与友谊。

老挝人民革命党中央宣传部副部长、《人民报》总编辑万赛·塔汶炎表示，这是中国继2022年北京冬奥会之后，再次举办综合性国际冰雪运动盛会，体现中国强大的经济实力和卓越的组织能力。“本届亚冬会不仅是一次体育盛会，还将助力哈尔滨及周边地区的经济与社会发展。”万赛认为，中国大力推广冰雪运动，冰雪经济快速发展。从北京冬奥会到哈尔滨亚冬会，中国冰雪产业正逐步发展为热门产业，这将创造更多投资和消费机遇，为中国和世界经济带来活力。

阿联酋通讯社在报道中介绍，本届亚冬会共有13个比赛场馆，均在原有设施基础上升级改造而成，赛后仍可继续使用。文章还引用亚奥理事会副总干事维诺德·库马尔·蒂瓦里的话表示，中国在短时间内完成赛事筹备，展现了高效的组织能力和出色的执行力。

“中国再次成功举办了一届冬季运动盛会。”沙特阿拉伯科研与知识交流中心研究员穆罕默德·萨迪克表示，“体育运动是文化交流的桥梁。沙特是下一届亚冬会的东道主，期待沙中在冬季运动方面进一步加强交流合作，助力沙特打造一届成功的亚冬会，并为不同文明交流互鉴作出贡献。”

巴基斯坦《国民报》报道称，本届亚冬会是创纪录的盛会，“传递了和平与包容的理念，体现了亚洲国家的团结协作，具有鲜明的中国特色，也彰显了亚洲风采。”

“在中国精心筹备下，本届亚冬会取得圆满成功，不仅向世界充分展现了中国的综合国力，也让世界见证中国经济的活力和潜力。”韩国东亚研究所所长、韩中全球协会会长禹守根表示，在当今世界冲突持续的背景下，亚冬会的成功举办有助于进一步增进亚洲人民间的理解，促进亚洲的团结与合作。

巴林新闻通讯社刊文称，本届亚冬会实现了100%绿电供应，所有冰上项目均利用现有场馆，并对制冷、除湿、照明、供暖和网络系统进行了升级改造。赛事结束后，这些场馆将向公众开放。亚冬会所秉持的绿色低碳理念也将对大家未来日常生活产生积极影响。

“本届亚冬会成功举办令人瞩目，向世界展示了亚洲国家的团结。”巴基斯坦《观察家报》在报道中称，哈尔滨准备充分，向亚洲运动员和各国观众呈现了中国北方地区对外开放的新面貌。赛会注重运用新能源技术，大力推广冰雪旅游产业。亚冬会的举办为亚洲国家搭建了体育外交、公共外交新平台。

国际专业旅行杂志《旅行与旅游世界》刊文称，哈尔滨的旅游业迎来前所未有的发展机遇。通过本届亚冬会，来自亚洲各地的人们更加深入地了解哈尔滨丰富的历史文化。文章认为，哈尔滨旅游业的蓬勃发展，为希望通过投资体育赛事、加强游客服务来促进旅游业发展的城市提供了宝贵经验。

（本报北京、万象、迪拜、利雅得、首尔、伊斯兰堡2月15日电 记者龚鸣、孙广勇、张志文、任皓宇、莽九晨、程是颉）

《 人民日报 》（ 2025年02月16日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)