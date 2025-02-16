创造就业岗位6000多个，约70%的管理岗位由当地员工担任

本报记者 戴楷然

在海信南非工业园，当地工人正在电视工厂生产线上作业。

本报记者 戴楷然摄

夏日里的南非开普敦，阳光明媚，微风拂面。上午8时，记者抵达位于开普敦亚特兰蒂斯地区的海信南非工业园。园区门口，海信和中非发展基金的标识格外醒目。重型卡车不时从园区驶出，工人们精神抖擞地走进园区，准备上班。

加大自动化投入，不断提升产能

在工业园综合办公楼，记者见到了刚刚结束生产协调会的王绍文。2024年8月，30岁的他来到南非，担任工业园电视工厂的负责人。

谈及海信电视业务在南非的发展，他格外自豪：“我们从国内引进了完备的电视生产流水线，电视工厂目前可以生产全尺寸电视机。同时，我们与当地供应商建立了紧密的合作关系，不断完善南非家电制造的产业链。”

穿上工作服，记者随王绍文走进电视工厂的生产车间。生产线上，工人们正有条不紊地组装屏幕、主板等零部件。

来到电视主板生产线，王绍文介绍：“电视工厂的主板生产已基本实现自动化，每条生产线仅需3名工人负责调试和检测工作。”近年来，工业园持续加大在数字化、自动化方面的投入力度，提升产品品质和生产效率。

这是王绍文第一次到国外工作。“这是一次难忘的经历。在这里，同事们相处非常融洽，我们建立了深厚的友谊。”王绍文说，春节期间，工业园仍正常运转，保质保量完成生产任务。

结束采访，王绍文马不停蹄地赶往生产车间。“2025年，我们将努力在自动化、数字化、智能化方面再进一步，与供应链伙伴密切协作，为南非消费者提供更好的电视产品。”王绍文说。

海信南非工业园由海信集团和中非发展基金于2013年共同出资建立，包括冰箱和电视两大工厂，同时拥有注塑厂及原材料仓库等配套设施。经过10余年的发展，工业园电视年产能约100万台，冰箱年产能约50万台。海信电视、冰箱不仅成为广受南非消费者喜爱的家电产品，还出口到赞比亚、博茨瓦纳、纳米比亚、毛里求斯、莫桑比克等20余个非洲以及欧洲国家。

扩大产供链合作，实现互利共赢

洛伦佐·麦克金纳自2013年工业园建立之初就在这里工作，从一名普通的冰箱生产线工人一步步成长为冰箱工厂负责人。

在冰箱产品展示墙前，麦克金纳向记者介绍海信在南非市场的热销产品。“南非民众习惯喝冷饮，海信就将饮水机嵌入冰箱冷藏室，不用开冰箱门就能接冰水。经过多次迭代，这款冰箱在南非市场上一直很畅销。”通过将中国产品与本土需求和审美相结合，海信产品受到南非消费者的喜爱。

在海信工作10多年，麦克金纳的收入稳定增长，日子越来越好。像他一样，2013年入职冰箱工厂的塞德里克·库皮多也晋升为团队负责人，同样在2013年入职电视工厂的瓦拉瑞尔如今已成为电视工厂的主管。

“12年来，工业园为当地创造了6000多个就业岗位，目前约70%的管理岗位由当地员工担任。”海信南非公司人力资源总监罗宾·穆雷表示，亚特兰蒂斯地区是南非传统的工业区，工业园的建立与发展为当地民众提供了稳定的工作岗位与收入，改善了他们的生活。

在创造就业的同时，工业园也带动了当地产业链的发展与完善。

在开普敦一家泡沫衬板供应企业，一摞摞高高叠起的泡沫衬板摆满仓库，其中大部分是为海信生产的产品。

“起初，我们的总部位于德班，只有16名员工和3台设备。”该企业总工程师吉米说，成为海信供应商后，企业经营逐渐稳定，生产规模不断扩大，来自海信的业务量占比已超过七成。“如今，我们把总部搬到了开普敦，用工规模扩大近10倍，增加了设备的投入，产能扩容5倍以上，与海信的合作让我们实现了互利共赢。”吉米说。

海信南非工业园总经理姜顺介绍，截至2024年8月，工业园将10余家配套企业纳入产业链，并带动它们采用新技术、新工艺、新设备。

建设文化博物馆，激发科技创新好奇心

在开普敦市中心，坐落着海信南非公司2024年11月刚刚建成的海信文化博物馆。博物馆里，不少参观者正在展品前驻足观看。

海信文化博物馆集中展示了自20世纪60年代以来显示技术和智能家电的演进历程，既有早期功能相对单一的老家电，又有激光电视、人工智能画质电视、高端制冰冰箱等未来感十足的产品，让人们在过去与未来的时空切换中感受科技的进步和时代的变迁。

在博物馆二楼，海信与开普敦数字艺术学院合作，用先进的显示技术展示艺术画作，同时设置趣味十足的无弦竖琴等科普展项，让人们在互动体验中感受科技的奥秘。

“海信文化博物馆是跨越国家和文化的成果，体现创新与文化相结合带来的巨大成就。”南非西开普省文化事务和体育部部长里卡多·麦肯齐在博物馆开业典礼上表示，海信文化博物馆通过互动产品打造创意空间，将吸引所有年龄段的参观者，为他们带来一场技术与文化融合之旅。

博物馆开业后，海信与南非非营利组织合作，邀请当地社区的儿童前来参观。海信南非公司品牌经理兼文化博物馆主理人亚历克斯表示，“我们希望激发孩子们对科技创新的好奇心和想象力，同时与当地社区建立起紧密的联系。”

与当地职业技术学校合作，为学生提供实习、培训机会；联合中非发展基金共同发起“希望之光”中非爱心捐赠活动；向非洲企鹅自然保护区捐赠冰箱等产品……通过成熟健全的培训体系和形式多样的公益活动，海信南非公司积极承担社会责任，有效提升当地民众的获得感。

《 人民日报 》（ 2025年02月16日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)