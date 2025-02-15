本报罗马2月14日电 （记者谢亚宏）中国与国际农发基金（IFAD）13日就续设中国—IFAD南南及三方合作基金在罗马举行签约仪式，旨在支持全球南方农业发展。

当天下午，财政部副部长廖岷与国际农发基金总裁阿尔瓦罗·拉里奥签署《中国—IFAD南南及三方合作基金（二期）补充捐资协议》。中方将增加1000万美元等值人民币续设南南及三方合作基金，用于推动农村减贫和发展领域的南南经验与技术交流、知识分享等，助力全球南方国家农业和农村发展及经济社会繁荣进步。

拉里奥表示，中国在脱贫方面的经验为世界提供了宝贵的借鉴，致力于与其他国家分享经验和知识。中国的支持将使我们能够通过南南合作和三方合作机制进一步加快相关国家农村减贫进展。

签约仪式后，在国际农发基金第四十八届理事会“南南及三方合作理事对话”上，廖岷同与会各国代表分享中国发展经验。廖岷表示，中国一直是多边主义的倡导者和践行者，将积极支持国际农发基金发挥更大作用，为促进全球减贫和发展事业作出贡献。参会嘉宾对中国发展经验和国际贡献表示赞赏。

中国—IFAD南南及三方合作基金于2018年2月设立。这是国际农发基金首个专门用于推进全球南南及三方合作的基金。国际农发基金是联合国致力于帮助发展中国家消除农村贫困的专门机构。

《 人民日报 》（ 2025年02月15日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)