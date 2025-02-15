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外交部：亚冬会历史上将留下深刻的“尔滨”印记

2025年02月15日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京2月14日电  （邵艺博、赵瀚泽）外交部发言人郭嘉昆14日表示，哈尔滨第九届亚冬会即将圆满落幕，但“冰雪同梦、亚洲同心”的火种不会熄灭，和平、发展、友谊的共同愿望和追求将继续传承，亚冬会历史上将留下深刻的“尔滨”印记。

　　郭嘉昆在当日例行记者会上说，本届亚冬会上，运动健儿们同场竞技，相互尊重、彼此鼓励，生动诠释着体育促和平、促团结、促包容的理念。柬埔寨、沙特等国首次派团参赛，让冰雪运动不再局限于高纬度国家，冰雪经济正在成为新的增长点。

　　“在赛场上，我们看到了一个人就是一个代表团的约旦运动员，还有从北京冬奥会来到哈尔滨亚冬会的泰国运动员。34个国家和地区的1200多名体育健儿齐聚‘尔滨’，实现了亚洲冰雪运动大家庭的再次扩容，也让亚洲团结友谊的主旋律更加响亮。”郭嘉昆说。

　　“‘永远向前’是亚奥理事会的格言。中方愿同亚洲国家和国际社会一道，推动国际奥林匹克事业不断向前发展，为构建人类命运共同体作出更大贡献。”他说。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月15日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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