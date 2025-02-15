——访国际滑冰联盟主席金载烈

本报记者 陈尚文

冰雪同梦、亚洲同心。2月7日至14日，第九届亚洲冬季运动会在黑龙江省哈尔滨市成功举办。

“哈尔滨亚冬会为推动亚洲冬季运动向前发展发挥了重要作用。”国际奥林匹克委员会委员、国际滑冰联盟主席金载烈在接受本报记者专访时表示，在这场属于亚洲的冬季运动盛会上，冰雪健儿们用拼搏与汗水书写追梦故事、享受冰雪魅力，在交流互鉴中增进团结与友谊。

身着新春盛装的小朋友手提冰灯，点亮城市地标；舞者手持双色冰凌手绢花上下翻腾，表达东道主喜迎宾朋的热情……在金载烈看来，亚冬会开幕式融合了科技手段、文化遗产、艺术表演等元素，展现了哈尔滨的冰雪文化内涵和独特魅力，为运动员们开启了一段美好且热烈的亚冬会之旅。

“我很高兴能够来到哈尔滨，见证本届亚冬会的精彩。”金载烈说，哈尔滨亚冬会实现了高水平运营，组织者和志愿者专业热诚、无私奉献，“出色的赛事筹办工作为亚冬会的顺利举办提供了坚实保障”。

金载烈表示，本届亚冬会共吸引了来自亚洲34个国家和地区的1200多名运动员报名参赛，参赛国家和地区数量、运动员人数都创下亚冬会历史之最，其中柬埔寨和沙特阿拉伯首次派代表团参赛，凸显了冬季运动在亚洲日益增长的吸引力和快速发展态势，也表明了亚洲人民对哈尔滨亚冬会的坚定支持。

“中国运动员在本届亚冬会上表现优秀，将激励更多年轻人投入冰雪运动。”金载烈认为，2022年北京冬奥会成功举办以来，中国冬季运动竞技水平快速提升、场地设施更加完善，“带动三亿人参与冰雪运动”成果不断扩大，冰雪运动跨越式发展激发了冰雪经济的活力与潜能。

“1993年首次访问中国时，我来过哈尔滨。今天，很多地方都发生了巨大变化。”金载烈说，几天前他参观了哈尔滨冰雪大世界，看到曾是传统工业城市的哈尔滨将冬季运动和冰雪旅游作为城市发展的重要抓手，用冰雪热情撬动经济发展活力。“从城市转型到国家冰雪运动整体发展，中国的经验可以为其他国家提供有益借鉴。”

金载烈表示，国际滑冰联盟积极参与并支持亚冬会的滑冰项目赛事，不断深化与中国的合作。2024—2025赛季，国际滑冰联盟已有多项赛事在中国举行，涵盖花样滑冰、速度滑冰、短道速滑等项目。今年3月，国际滑冰联盟最高级别赛事之一的短道速滑世锦赛也将在北京首都体育馆举办。

“2008年北京奥运会时，我曾在首都体育馆观看排球比赛；2022年北京冬奥会时，我在该场馆观看了短道速滑和花样滑冰比赛。”金载烈说，无论是首都体育馆、国家体育场等“双奥场馆”利用，还是专业赛事经验增加、体育产业人才储备扩大，中国都拥有丰富的奥运遗产，“我们非常高兴在中国举办相关赛事”。

“国际滑冰联盟将持续支持中国乃至整个亚洲地区滑冰运动的发展。”金载烈表示，相信哈尔滨亚冬会的成功举办将激励更多滑冰运动员和爱好者，期待亚洲滑冰运动取得更大发展。

《 人民日报 》（ 2025年02月15日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)