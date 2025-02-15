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第十次中英战略对话在伦敦举行

2025年02月15日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报伦敦2月14日电  （记者许立群）当地时间2月13日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在伦敦同英国外交大臣拉米举行第十次中英战略对话。

　　王毅表示，去年11月，习近平主席和斯塔默首相成功会晤，为中英关系改善发展明确了方向，注入了动力。两国各领域交往和机制性对话相继重启，合作成果逐步显现，提振了社会各界信心，也向世界传递了积极信号。事实证明，中英加强对话合作是正确的选择，符合双方利益，顺应世界大势。中英制度、历史、文化不同，存在一些差异和分歧很正常，关键是树立客观理性认知，本着相互尊重态度，加强对话沟通。中方视英方为重要战略伙伴，愿落实两国领导人重要共识，巩固双边关系企稳向好态势，规划好下阶段高层交往，深化各领域务实合作，推动双边关系在新的一年展现新气象。

　　王毅说，今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，也是联合国成立80周年。中英同为安理会常任理事国，当前形势下应展现大国担当，践行多边主义，支持自由贸易，推动政治解决热点问题，共同促进世界和平与稳定。

　　拉米表示，英中关系十分重要。当前国际局势中各种挑战增多，英中作为安理会常任理事国和全球性大国，有必要加强战略沟通，共促全球和平稳定。继斯塔默首相去年底同习近平主席成功会晤以来，英中在财金等领域对话合作取得积极进展。英方致力于发展长期稳定、成熟、有力的对华关系，愿同中方加强高层交往，开展建设性对话和各领域务实合作。

　　双方就下一步双边交往的路线图达成了共识，同意加强各层级交往，深化人文交流，增进相互理解，继续推动《巴黎协定》全面有效落实，助力各自绿色转型。

　　王毅还深入阐述了中方在台湾、香港等问题上的立场。

　　双方就乌克兰危机深入交换了看法。王毅全面阐释中方立场，强调中方始终以习近平主席提出的“四个应该”为根本遵循，呼吁“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”，形势发展变化印证了中方主张的合理性和建设性。中方乐见一切致力于和谈的努力，支持构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，最终实现欧洲的长治久安。中方愿同包括欧方在内的各方一道，继续为此发挥建设性作用。

　　双方还就中东局势等问题交换了看法。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月15日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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