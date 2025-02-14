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“京”彩绽放：北京文化主题活动在伦敦举行

2025年02月14日16:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 2月1日，由中国传媒大学主办、中国传媒大学外国语言文化学院和亚洲传媒研究中心联合承办、中国传媒大学中国画研究院和英国国际教育机构协办的“京”彩绽放——英国北京文化主题活动（Fantastic Beijing Fair）在英国伦敦开幕。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

中国传媒大学中国画研究院博士班师生精心创作的35幅书画作品惊艳亮相，从水墨丹青到篆刻楹联，每一笔都凝聚着师生对传统文化的深刻理解与创新表达，向世界展现了中华美学的独特韵味。同步展出的《这里是北京》《北京中轴线》《舞动北京》等视频影像资料，展示了古老与现代交相辉映的北京形象，再现了北京作为“双奥之城”的辉煌盛景。

活动设置了北京特色文创体验区，红灯笼、中国结、“福”字剪纸等年俗元素让现场年味浓郁，吸引众多家庭参与互动。一位英国观众表示，“这些展品让我更直观地理解了春节的文化内涵，中国传媒大学的创意令人赞叹！”

依托中国传媒大学在智能融媒体领域的学科优势，活动同步上线“云展厅”平台，通过高清展品影像、多语导览视频和深度文化解读，为英国及欧洲其他地区的观众提供沉浸式观展体验。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

此次活动通过艺术展览、数字传播、互动体验等多元形式，成功搭建起中英文化沟通的桥梁，促进了中华优秀传统文化与全球多元文化之间的交流，展示了春节作为一种全球共享的文化遗产的魅力。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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