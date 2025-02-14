新华社北京2月14日电 日本媒体13日报道，日本16个地区的政府部门已经实施或计划引入“做四休三”弹性工作制。按媒体说法，在人才争夺激烈的背景下，政府部门希望借此举吸引并留住更多人才。

2023年11月15日，人们走过日本东京涩谷车站前的十字路口。新华社记者张笑宇摄

《朝日新闻》实施的一项调查显示，日本47个都道府县中，已有16个地区的政府部门开始实施或计划引入该弹性工作制度。所谓“做四休三”工作制，是指在每周工作总时长不变、工资不变的前提下，将某一工作日的工作时间分摊至其他工作日，从而使每周可多休息一天。

根据这项调查，茨城县、千叶县、兵库县、大阪府和奈良县政府部门已经开始实施“做四休三”工作制，东京都、岩手县、秋田县、群马县等地计划4月起引入该制度，宫城县和爱知县将于今明两年内开始实施。此外，日本国家级公务员也将在2025财年（2025年4月1日至2026年3月31日）内实施该制度。

2024年6月24日，行人走过日本东京一处显示实时汇率的电子屏幕。新华社记者张笑宇摄

根据东京都政府方案，“做四休三”工作制适用对象为政府职员。现行工作制下，政府职员“做五休二”，除了周末和节假日外，每四周还可以选择一个工作日休息。新的工作制实施后，在确保四周工作时长达到155小时的前提下，政府职员可以每周工作四天、休息三天。

日本总务省去年3月向各地下发通知，要求考虑设立弹性工作制，以促进实施“做四休三”制度，使职员能够根据个人需求和情况灵活运用。

不过，这项制度在日本也引发一些质疑。有人担忧，政府部门职员休息日增多可能导致上班人手不足，进而影响相关部门服务和工作。（张旌）

(责编：徐祥丽、张悦)