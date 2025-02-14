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阿尔及利亚敦促法国对其核试验后果承担责任

2025年02月14日11:17 | 来源：新华网
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　　新华社阿尔及尔2月13日电（记者徐永春）阿尔及利亚国民议会议长布加利13日在阿尔及尔敦促法国对其在撒哈拉沙漠中进行核试验的后果承担全部责任，并对核辐射和核废料场所进行清理。

　　当天是法国在阿尔及利亚进行首次核试验65周年。1960年2月13日，法国在阿尔及利亚撒哈拉沙漠中的拉甘核试验场进行了首次核试验。

　　布加利说，法国必须承担清理核辐射污染区域及核废料的责任，并向阿尔及利亚移交所有核试验场地的完整档案，以便阿尔及利亚专家能够全面评估损害程度并采取适当措施加以应对。

　　阿尔及利亚总统特本在法国《观点》周刊本月初刊发的专访文章中说，法国对其在阿尔及利亚南部进行核试验和使用化学武器的后果进行赔偿是恢复双边合作的重要议题，两国应达成最终方案解决这些争端。

　　阿尔及利亚曾长期受法国殖民统治，包括核试验赔偿在内的一些问题尚未得到彻底解决。1960年至1966年，法国在阿尔及利亚南部撒哈拉沙漠地区进行了十几次不同规模的核试验。阿尔及利亚促进健康和研究发展基金会认为，法国在阿尔及利亚进行核试验，其破坏性影响持续数十年，在核试验中使用的化学和放射性元素使大量阿尔及利亚人受害。

(责编：徐祥丽、张悦)

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