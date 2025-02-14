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墨西哥总统：或就“墨西哥湾”更名事起诉谷歌

2025年02月14日11:14 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城2月13日电（记者吴昊）墨西哥总统辛鲍姆13日宣布，墨西哥政府必要时将对美国谷歌公司提起民事诉讼，指控其单方面将墨西哥湾更名为“美国湾”的“错误做法”。

　　辛鲍姆在首都墨西哥城国家宫举行的新闻发布会上说，谷歌公司的更名行为“严重侵犯墨西哥主权”。她指出，美国总统特朗普签署的行政令仅要求在美国大陆架海域使用“美国湾”名称，谷歌公司擅自扩大范围至整个墨西哥湾海域，包括墨西哥大陆架范围。这种做法公然无视国际法和美墨双边条约。

　　辛鲍姆表示，墨政府此前已向谷歌首席执行官孙达尔·皮柴正式发函，要求立即纠正错误命名。如果谷歌公司继续坚持“错误命名”，墨方将考虑采取行动，甚至提起诉讼。

　　特朗普1月20日签署行政令，将墨西哥湾更名为“美国湾”，后又签署公告，将2月9日设立为“美国湾日”。美方上述举动遭到墨西哥政府强烈反对。墨政府曾公开致信谷歌公司负责人，要求将谷歌地图上错误标注为“美国湾”的地区改为“墨西哥湾”。

(责编：徐祥丽、张悦)

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