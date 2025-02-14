人民网巴黎2月14日电 （记者尚凯元）第九届欧中游购资源交易会于2月13日至14日在巴黎洲际酒店举行。本届交易会共吸引118家来自法国及欧洲的旅游资源供应商，以及229名来自大中华地区、美国、加拿大、东南亚和欧洲本土的旅行社代表，开展一对一洽谈，探寻合作商机。

巴黎大区经济旅游委员会副总经理克里斯托弗·德克卢在活动致辞中表示，欧中游购资源交易会已成为法国旅游市场对接中国客户的重要平台，旅游行业的复苏趋势令人振奋。“随着市场的演变，我们必须不断调整旅游产品，以满足中国游客日益多元化的需求。”德克卢指出，如今中国游客更加青睐沉浸式、定制化的旅行体验，偏好小团体出行，并高度依赖数字平台获取信息和预订服务。这一新趋势正在重塑旅游行业的客户获取策略，也为旅游业者创造了新商机。

中国驻巴黎旅游办事处主任张郝淼在致辞中指出，2024年中法双向旅游交流持续回暖。根据法国旅游发展署的统计，2024年中国赴法游客已达100万人次，2024年法国入境中国的游客也已达 34.33 万人次。这不仅彰显了两国游客对彼此文化和旅游资源的浓厚兴趣，也进一步促进了两国间的人员往来和旅游合作。

交易会现场，各大供应商纷纷展示最新的旅游产品和服务方案，旅行社代表则积极了解市场趋势，寻求差异化合作模式。一位德国的华人旅行社负责人告诉记者，2024年公司的中国游客公务及商务旅行业务已全面恢复，甚至超越疫情前水平，而因私旅游业务的恢复率约为三成，今年期待进一步回暖。

此次交易会吸引了法国不同大区及周边国家的供应商参与，展示了丰富的旅游资源。随着赴欧旅游的日益发展和成熟，中国游客的足迹逐步扩展至大巴黎地区以外的目的地。“我们的优势在于一年四季都能提供丰富的旅游产品。”普罗旺斯—阿尔卑斯—蔚蓝海岸大区旅游局代表介绍说，该地区夏季可享受海滩度假，冬季则可体验邮轮、滑雪等特色项目。此外，上海至马赛的直航航线的开通，进一步便利了该地区与中国的人员往来。

奥克西塔尼是法国接待游客数量最多的大区之一。在向中国旅行社代表介绍旅游产品时，该大区旅游部门负责人会特别提到这里是2024年中法元首小范围会晤的地方。去年中国游客在该大区的过夜数量约64.8万，同比增长88%。“尽管目前中国游客在国际游客总量中占比仍然较小，但市场潜力巨大，我们希望能进一步挖掘这一客群。”当地旅游局负责人表示，为方便自由行游客，奥克西塔尼大区推出了“火车通票”服务，游客可用该通票以优惠价格乘坐大区内的列车，畅游不同城市和景点，更深入地探索法国南部的自然风光与文化魅力。

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