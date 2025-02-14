人民网迪拜2月14日电 （记者管克江）安曼消息：由安曼中国文化中心主办的2025年“欢乐春节”元宵联欢会12日在约旦首都安曼举行。中国驻约旦大使陈传东，约旦皇家电影委员会主席穆罕纳德，及中约各界友人400余人出席活动，在喜庆热烈的氛围中，共同庆祝中华传统佳节。

中国驻约旦大使陈传东致辞表示，元宵节象征一元复始，春回大地。春节习俗承载着炎黄子孙的精神血脉，是体验领略中华文化的一扇窗户。中约两国人民都崇尚和平、重视传统、珍视家庭、开放包容，尊重文化多样性，是我们作为亚洲和东方文明的共同基因。这种文化上的“双向奔赴”为中约友谊注入了不竭活力，为推动构建人类命运共同体、共建“一带一路”、携手奋进现代化征程带来强劲动力。元宵节寄托了对团圆和美好生活的愿望，中约将共同努力推动中东实现持久和平。

中国驻约旦大使陈传东致辞。人民网 纳达尔·达乌德摄

中国驻约旦大使馆文化参赞兼安曼中国文化中心主任史未向来宾介绍了“欢乐春节”品牌，并重点介绍了安曼中国文化中心试运营以来举办的各类活动，强调文化中心致力于推动中国和约旦的文化交流，促进民心相通，让越来越多约旦民众了解并喜爱中国文化。

联欢会节目精彩纷呈，约旦武术协会带来的中国武术表演刚劲有力，展现了中华武学的独特魅力；中约演员合作的相声幽默风趣，引发阵阵笑声与掌声；原创舞台剧《Hi Hi上海》结合中约文化的对照，构思巧妙，诙谐幽默；中国舞蹈《红梅赞》柔美典雅，阿拉伯舞蹈热情洋溢，相得益彰；费城大学孔院学生的汉服秀淋漓尽致地呈现了中华服饰文化之美。联欢会在约旦大学中文系学生深情演唱的《难忘今宵》中圆满落幕。

费城大学孔院学生的汉服秀。人民网 纳达尔·达乌德摄

约旦大学中文系学生演唱《难忘今宵》。人民网 纳达尔·达乌德摄

据介绍，安曼中国文化中心自1月13日始举办2025年“欢乐春节”系列活动，春节期间共举办文化体验进校园、读书会、短视频征集、清真美食展等6场活动。

(责编：王禹蘅、杨牧)