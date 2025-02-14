人民网北京2月13日电 （记者张晓东、李安琪、陈熙芮）2月12日，正值中国传统元宵佳节，也是春节的收官之日，“福满上合 灵蛇舞春” 上海合作组织春节元宵文化之夜在上海合作组织秘书处举行。此次活动由上海合作组织睦邻友好合作委员会与上海合作组织秘书处联合举办，旨在促进上合组织成员国之间的文化交流与友好合作。

上合组织秘书长叶尔梅克巴耶夫在致辞中，热情欢迎了来自各成员国的同事及年轻客人。他表示，大家的积极参与充分体现了上海合作组织不仅是一个政治与经济组织，更是一个充满温暖的友好大家庭。叶尔梅克巴耶夫强调，春节与元宵节所蕴含的团圆、和谐等价值观，与 “上海精神” 以及全人类共同价值高度契合。他还指出，每年庆祝春节已成为上合组织秘书处的优良传统，这将有助于培养年轻一代对多元文化的尊重和包容精神。最后，他衷心祝愿在场的每一位嘉宾在新的一年里身体健康、取得更多成就。

上海合作组织睦邻友好合作委员会副主席崔丽在致辞中提到，此次活动精心筹备，充满了浓郁的春节元素，旨在与大家共同分享首个世界 “非遗版” 春节的欢乐与祥和。她表示，元宵节寓意着“一元复始，万象更新”，象征着新的起点。她在致辞的最后对于新的一年希冀满满：我们将以蛇行千里的韧性干劲将“上海精神”继续发扬光大，以灵蛇跃春的激情活力开启新一轮民间外交活动，携手各国推动上合组织民心相通取得更多丰硕成果。

上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫（左）与上海合作组织睦邻友好合作委员会副主席崔丽同舞狮合影。人民网记者 陈熙芮摄

活动现场处处洋溢着春节的喜庆氛围。迎宾处，精彩的舞狮表演拉开了活动序幕，灵动的狮子跳跃腾挪，赢得阵阵掌声。办公楼内外挂满了大红的灯笼，充满了节日的喜庆。节目演出环节更是精彩纷呈，一群小朋友身着喜庆的福娃装扮，带来开场舞《福气要来到》，他们活泼可爱的舞姿为大家送上了满满的祝福。经典京剧《梨花颂》的唱段，让观众领略了中国传统艺术的独特魅力，京剧独特的唱腔、精美的服饰和精彩的表演，赢得了现场观众的阵阵喝彩。舞狮、京剧、舞蹈等节目轮番上演，现场气氛热烈非凡。

表演京剧名曲《梨花颂》选段。人民网记者 张晓东摄

除了精彩的表演，活动现场还设置了丰富的文化体验环节。上合组织国家驻华使节和家人们兴致勃勃地参与了书法、绘画等传统艺术活动，感受中国传统文化的博大精深。同时，大家还亲自上手，体验了包饺子、滚元宵等传统美食的制作过程。现场最活跃的当属上合组织国家使节的孩子们，来自俄罗斯的 7 岁小男孩廖沙一会儿在风筝涂色台前认真地为风筝上色，一会儿又跑到包饺子处，努力学习如何用小小的面皮包裹大大的肉馅。看着他那认真又略显紧张的表情，不难看出，包饺子对他来说确实是个不小的挑战。廖沙的妈妈切尔尼绍娃是上合秘书处国际部的工作人员，她一边用手机记录着儿子的欢乐瞬间，一边感慨地说：“我在上合工作快一年半了，去年在景山公园就参加过中国春节的庆祝活动，当时就被中国新年丰富多彩的活动深深吸引。中国文化真是太神奇了！”

廖沙努力学习包饺子。人民网记者 陈熙芮摄

自从到秘书处工作后，切尔尼绍娃与来自各个成员国国家的工作人员团结共事，为组织的繁荣与壮大不遗余力。切尔尼绍娃对上合发展前景与未来充满信心，“因为上合组织是一个未来安全架构的基础，也是一个多样性的组织，它充分考虑到各个参与方利益”。她对上合组织的未来充满信心，相信在 “上海精神” 的指引下，上合组织将不断发展壮大，为地区和世界的和平与发展作出更大贡献。

此次 “福满上合 灵蛇舞春”上海合作组织春节元宵文化之夜，不仅是一场庆祝节日的盛会，更是一次促进上合组织成员国之间文化交流、增进友谊的重要活动。通过丰富多彩的文化活动，展示了中国传统文化的魅力，也加深了各成员国之间的相互了解和友好合作，为推动上合组织的发展注入了新的活力。

上合成员国使节代表们与小演员们合影。人民网记者 张晓东摄

(责编：王禹蘅、杨牧)