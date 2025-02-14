打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“四海同春 华星闪耀”阿联酋华侨华人元宵联欢会举行

2025年02月14日10:07 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜2月13日电 （记者管克江）“四海同春 华星闪耀”阿联酋华侨华人元宵联欢会12日晚在迪拜凯悦酒店举行。阿联酋华侨华人代表约120人参加。

中国驻迪拜总领事欧渤芊致辞表示，去年是中阿建交四十周年，也是中阿友好合作成果丰硕的一年。阿联酋侨社爱国爱家、团结向上，为推动中阿关系更上台阶作出了自身贡献。阿联酋的华侨华人凝心聚力，通过举办各种活动，为弘扬中华优秀传统文化、促进中阿民心相通发挥了重要作用。未来一年，期待广大华侨华人精诚团结，再接再厉，共同讲好中国故事，共促中阿友好合作。

中国驻迪拜总领事欧渤芊致辞。人民网记者 管克江摄

中国驻迪拜总领事欧渤芊致辞。人民网记者 管克江摄

阿联酋华侨华人联合会副主席徐小平表示，元宵节是中华民族的重要传统节日，不仅象征着春节的圆满收尾，更是中华儿女对团聚和希望的寄托。阿联酋华侨华人联合会始终致力于团结旅阿侨胞，搭建沟通交流的平台，为弘扬中华文化贡献绵薄之力。未来将继续携手各侨团，共同推动侨界的团结发展，积极促进中阿文化交流。

阿联酋华侨华人联合会副主席徐小平致辞。人民网记者 管克江摄

阿联酋华侨华人联合会副主席徐小平致辞。人民网记者 管克江摄

在活动上，阿联酋华星艺术团的团员们表演了歌曲、舞蹈等节目。

小演员表演舞蹈。人民网记者 管克江摄

小演员表演舞蹈。人民网记者 管克江摄

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部