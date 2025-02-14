人民网迪拜2月13日电 （记者管克江）“四海同春 华星闪耀”阿联酋华侨华人元宵联欢会12日晚在迪拜凯悦酒店举行。阿联酋华侨华人代表约120人参加。

中国驻迪拜总领事欧渤芊致辞表示，去年是中阿建交四十周年，也是中阿友好合作成果丰硕的一年。阿联酋侨社爱国爱家、团结向上，为推动中阿关系更上台阶作出了自身贡献。阿联酋的华侨华人凝心聚力，通过举办各种活动，为弘扬中华优秀传统文化、促进中阿民心相通发挥了重要作用。未来一年，期待广大华侨华人精诚团结，再接再厉，共同讲好中国故事，共促中阿友好合作。

中国驻迪拜总领事欧渤芊致辞。人民网记者 管克江摄

阿联酋华侨华人联合会副主席徐小平表示，元宵节是中华民族的重要传统节日，不仅象征着春节的圆满收尾，更是中华儿女对团聚和希望的寄托。阿联酋华侨华人联合会始终致力于团结旅阿侨胞，搭建沟通交流的平台，为弘扬中华文化贡献绵薄之力。未来将继续携手各侨团，共同推动侨界的团结发展，积极促进中阿文化交流。

阿联酋华侨华人联合会副主席徐小平致辞。人民网记者 管克江摄

在活动上，阿联酋华星艺术团的团员们表演了歌曲、舞蹈等节目。

小演员表演舞蹈。人民网记者 管克江摄

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